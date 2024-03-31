立院4/1審環島高鐵草案 國發會：不宜另立新法

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（中央社記者郭建伸台北31日電）立法院明天排審國民黨立委傅崐萁提出的「環島高速鐵路建設特別條例」草案，草案明定國發會為主管機關。不過根據國發會送抵的書面資料指出，草案恐與鐵路法主管機關及相關法規有扞格，不宜另立新法推動。

為促進東西交通建設，改善花東對外交通，傅崐萁近日先後提出「花東快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」等草案，其中環島高鐵、國6東延兩案則有立法院正副院長韓國瑜、江啟臣連署提案，引發討論。

立法院經濟、交通委員會4月1日將聯席審查傅崐萁等人擬具的「環島高速鐵路建設特別條例草案」，其中明定國發會為主管機關。由於將參與審查，國發會已將書面資料送抵立法院。

根據書面資料，國發會指出，現行西部高速鐵路主管機關、及後續擬往南延伸至屏東與往東延伸至宜蘭等專業規劃，均由交通部依職權主政辦理，若依據草案另訂由國發會為主管機關，恐導致高速鐵路建設分由不同部會主政，並與鐵路法主管機關相扞格，造成交通建設長遠整體發展思維紊亂、建設效率及行政資源分配均將受影響。

國發會指出，行政院核定的各項重大建設計畫，屬公共建設計畫者，依照政府公共建設計畫先期作業實施要點相關程序，編列預算支應，除透過計畫執行狀況覈實編列所需預算外，並透過預算收支控管，維持穩健財政狀況。

國發會強調，檢視條例草案相關內容，與鐵路法、財政紀律法及國發會組織法等扞格，高速鐵路建設計畫，國內已有推動前例可參照辦理，不宜另立新法推動，或由國發會擔任環島高速鐵路主管機關。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天上午受訪表示，傅崐萁提出有關環島高鐵及國道6號東延花蓮建設特別條例草案，兩個提案預算高達新台幣1兆元，嚴重侵犯行政權，並嘲諷說「以後行政權就交給你好了。」

柯建銘批評，新國會開議至今，藍白聯手無所不用其極、一搭一唱，「若不是毀憲亂政，什麼才是毀憲亂政。」（編輯：蘇志宗）1130331