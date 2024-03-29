國會改革法案攻防 國民黨團：會以最快速方式排審

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（中央社記者范正祥台北29日電）民進黨立法院黨團今天公布黨團版本的國會改革法案，黨團總召柯建銘強調，絕對不會像在野黨毀憲亂政。國民黨團書記長洪孟楷回應，接下來委員會一定會以最快速的方式排審，他並質疑民進黨以護航為優先、掩護打改革假球。

立法院司法及法制委員會下週將審查國會改革法案，柯建銘今天下午偕黨團幹部舉行記者會，公布民進黨團版的國會改革方案，包含採調查權、調閱權雙軌並行等8大重點。

國民黨團今天晚間透過媒體群組發布聲明，回應民進黨團國會改革法案及記者會。洪孟楷表示，再多的口水跟花招，都掩蓋不了一個事實，就是民進黨到現在，還是忘記民意才是最大，在立法院不能讓民意彰顯，就是失職。

洪孟楷質疑，民進黨團版的國會改革方案，提出的8大面向沒有強化立法權，強化民意的展現，在行政部門面前溫馴的民進黨委員，難怪無法代表民意，只能看著傲慢的官員持續囂張。

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他指出，最玄的就是民進黨持續強調不會毀憲，但最不尊重中華民國憲法的從過去到現在都是民進黨，想推動台獨消滅中華民國的也是民進黨，誠摯呼籲不要再吃憲法自助餐。

洪孟楷表示，既然民進黨團今天已經提出版本，接下來委員會一定會以最快速的方式排審，敬請民進黨的朋友跟上腳步不要阻撓改革、也不要與主流民意背道而馳，國會改革勢在必行，讓新國會、新氣象，以彰顯民意為最大的目標及宗旨。（編輯：林興盟）1130329