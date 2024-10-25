國會職權修法多數違憲 憲法法庭判決理由一次看

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（中央社記者林長順台北25日電）憲法法庭今天做出113年憲判字第9號判決，國會職權修法「總統國情報告」、「行政首長質詢」、「人事同意權」、「調查權」及「聽證會」、「藐視國會罪」等部分規定違憲，立法程序合憲。

立法院今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後聲請法規範憲法審查及暫時處分。憲法法庭於7月19日裁定部分規定暫停適用，今天做出113年憲判字第9號判決，國會職權修法部分合憲、部分違憲。

立法程序

憲法法庭認為雖然不能說立法程序沒有瑕疵，但過程形式上仍有歷時甚短廣泛討論與逐條討論，難謂完全悖離憲法公開透明與討論原則要求，而根本影響法律成立基礎與效力程度。

總統國情報告

立法院職權行使法第15條之1第1項規定，立法院於每年集會時「邀請」總統至立法院進行國情報告，憲法法庭指出，重點在於立法院邀請對總統並無拘束力，相關立法逾越立法院憲法職權範圍，牴觸憲法權力分立原則，宣判日起立即失效。

反質詢

憲法法庭表示，行政首長以問題或疑問句等形式，答復立委的質詢，或提問以釐清質詢問題等情形，即便言語表達方式有禮儀上的爭議，性質上仍屬立委質詢的答復，不構成「反質詢」，尚不牴觸憲法。

立法院會主席權限

憲法法庭指出，新法增訂「立法院院會主席同意」及命出席、答復，於未有憲法依據下，立法增加此限制，賦予主席憲法所沒有的介入行政首長憲法職權行使的權限，逾越立法院憲法職權範圍，違反權力分立與制衡原則。

人事同意權

憲法法庭認為，立法院基於人事同意權，僅有同意或否決被提名人的權力，並無立法課予被提名人特定義務及違反時施以行政罰制裁權限，相關規定違憲。

調查專案小組

憲法法庭表示，立法院職權行使法規定委員會設立調查專案小組違憲，立法院得成立調查委員會，經院會決議明確授權，調查權應受權力分立與制衡原則制約。

聽證會

有關「聽證會」部分，規定無正當理由缺席、拒絕表達意見、拒絕證言、拒絕提供資料者，經立法院院會決議，最重罰鍰新台幣10萬元等規定。憲法法庭認為，相關立法逾越立法院憲法職權範圍，牴觸憲法權力分立原則，違憲失效。

藐視國會罪

刑法增訂「藐視國會罪」部分，憲法法庭指出，立法目的難謂正當，且對於政治責任的追究尚有其他適當手段，此部分違反比例原則，牴觸憲法保障人身自由之意旨，因此宣告違憲。

此判決主筆大法官為蔡宗珍大法官，判決計有9份意見書，包含1份協同意見書、5份部分協同部分不同意見書、3份部分不同意見書。（編輯：戴光育）1131025

判決書全文：