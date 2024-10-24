選罷法修法朝野協商 韓國瑜：擇期再議

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（中央社記者范正祥、林敬殷台北24日電）國民黨立法院黨團推動選罷法修法，加嚴罷免連署需附身分證影本。立法院長韓國瑜今天再度召集黨團協商，但全程聚焦討論總預算案，並未實質進入選罷法修法協商；韓國瑜在宣布散會前裁示，選罷法因時間關係，擇期再議。

國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委許宇甄分別提案修改選罷法，加嚴罷免連署需附國民身分證影本。國民黨團在7月12日立法院會中，將選罷法修法草案逕付二讀，並與民眾黨團挾人數優勢順利通過，目前已過一個月的協商冷凍期。

選罷法成為朝野攻防焦點。韓國瑜10月17日召集黨團協商時，因朝野無共識，裁示請各黨團繼續溝通。國民黨團書記長林思銘昨天邀集朝野黨團協商，朝野在過程中不斷對往事件爭鋒相對，最終在民眾黨、國民黨立委接連離席後，會議主席林思銘宣布，各黨團無法達成共識，將請韓國瑜召集協商。

時代力量、台灣基進、台灣綠黨、社會民主黨、小民參政歐巴桑聯盟，以及公民監督國會聯盟等團體，今天上午在立法院召開記者會，反對惡意墊高罷免難度，刁難罷免連署，呼籲在野黨懸崖勒馬，拒絕鳥籠罷免復辟。

韓國瑜今天下午召集立法院黨團協商，開會事由除了協商民進黨團提議的研商明年度中央政府總預算案，還有國民黨團提議的研商公職人員選舉罷免法部分條文修正草案。

朝野協商過程中，民進黨團幹事長吳思瑤在第一輪發言時呼籲，期盼大家將總預算案列為今天開會的優先事由，她擔憂今天開會事由還列了選罷法的協商，民進黨團希望不要排上阻卻民權的選罷法修法，社會沒有辦法接受。

立法院朝野黨團協商今天經歷近3小時，全程聚焦討論總預算案，並未實質進入選罷法修法協商。最後，韓國瑜在宣布散會前裁示，選罷法因為時間關係，擇期再議。（編輯：林克倫）1131024