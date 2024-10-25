本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國會職權修法
新聞專題
國會職權修法15/300
首頁 / 政治

國會調查權部分違憲 監察院：權力分立原則始終不變

2024/10/25 18:52（10/25 20:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
監察院外觀。（中央社檔案照片）
監察院外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北25日電）憲法法庭今天判決國會職權修法部分違憲、部分合憲。聲請人之一的監察院指出，對憲法法庭宣判敬表尊重，判決結果無異再次宣示，憲法縱使增修、頻經大法官解釋，憲法設計的權力分立原則仍始終不變，若要有所改變，應經修憲程序。

國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞先後聲請釋憲。憲法法庭今天下午宣示判決，國會職權修法部分違憲、部分合憲。

監察院傍晚透過新聞稿表示，113年憲判字第9號判決，認立法院職權行使法部分條文逾越立法院調查權範圍，或與立法院行使調查權的憲法要求不合，違反權力分立原則，特宣告違憲，或認部分條文必須基於判決所示相當前提之下，始不生牴觸憲法問題。

監察院指出，對於憲法法庭宣判敬表尊重，並對大法官就監察院相繼提出的聲請、補充訴狀及準備程序庭、言詞辯論庭相關說明之認同，表達敬重與感謝。

監察院表示，第6屆監察委員就任迄今，已收受人民陳情書狀近6萬3000件，提出1000多案的調查報告及370多個糾正案，函請機關議處超過520人，糾彈近160人，凸顯監察調查權既往在監察院有效行使的價值與重要性。

監察院指出，憲法法庭此次對立法院職權行使法部分條文作出違憲判決，無異再次向各界宣示與強調，憲法縱使迭有增修，並頻經大法官作出相關解釋，憲法所設計之權力分立、平等相維原則仍始終維持不變。

監察院表示，五院同為憲政機關，若要有所改變，也應該經過憲法增修條文第12條明定的公民複決程序來走，在未循憲定程序修憲調整前，各院應依憲法授予權限各司其職，依循憲政慣例，相互尊重。

監察院強調，將持續善盡憲法所賦予「整飭官箴、澄清吏治、紓解民怨及保障人權」的職權角色與使命，並偕同各憲政機關為維護憲政秩序與運作順暢，持續踏穩民主法治國家正軌，一起合作與努力，以不負民眾所託。（編輯：林興盟）1131025

#民進黨立院黨團
#國會
#監察院
#憲法
#憲法法庭
#賴清德
#立法院
#行政院
延伸閱讀
憲法法庭：立院邀請總統國情報告無拘束力 即問即答違憲國會職權修法人事同意權部分違憲 憲法法庭：立院無行政裁罰權憲法法庭認官員以問答問不構成反質詢 拒絕答復處罰鍰違憲聽證會缺席、拒給資料處罰鍰違憲 憲法法庭：備詢者有權拒答憲法法庭：國會職權修法程序難謂無瑕疵 但不因此違憲國會職權修法部分違憲 卓榮泰：配合判決行使職權民眾黨團批憲法法庭 對官員呵護備至、給免死金牌府：賴總統願依照釋憲判決意旨 赴立法院國情報告憲法法庭：藐視國會罪違憲 立法目的難謂正當
賴清德
黃國昌：挽救司法公信力 民眾黨團續推改革法案陸談抗日戰爭 陸委會：中共奢談抗戰扭曲史實
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
憲法法庭認官員以問答問不構成反質詢 拒絕答復處罰鍰違憲
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：