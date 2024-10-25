國會調查權部分違憲 監察院：權力分立原則始終不變

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（中央社記者郭建伸台北25日電）憲法法庭今天判決國會職權修法部分違憲、部分合憲。聲請人之一的監察院指出，對憲法法庭宣判敬表尊重，判決結果無異再次宣示，憲法縱使增修、頻經大法官解釋，憲法設計的權力分立原則仍始終不變，若要有所改變，應經修憲程序。

國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞先後聲請釋憲。憲法法庭今天下午宣示判決，國會職權修法部分違憲、部分合憲。

監察院傍晚透過新聞稿表示，113年憲判字第9號判決，認立法院職權行使法部分條文逾越立法院調查權範圍，或與立法院行使調查權的憲法要求不合，違反權力分立原則，特宣告違憲，或認部分條文必須基於判決所示相當前提之下，始不生牴觸憲法問題。

監察院指出，對於憲法法庭宣判敬表尊重，並對大法官就監察院相繼提出的聲請、補充訴狀及準備程序庭、言詞辯論庭相關說明之認同，表達敬重與感謝。

監察院表示，第6屆監察委員就任迄今，已收受人民陳情書狀近6萬3000件，提出1000多案的調查報告及370多個糾正案，函請機關議處超過520人，糾彈近160人，凸顯監察調查權既往在監察院有效行使的價值與重要性。

監察院指出，憲法法庭此次對立法院職權行使法部分條文作出違憲判決，無異再次向各界宣示與強調，憲法縱使迭有增修，並頻經大法官作出相關解釋，憲法所設計之權力分立、平等相維原則仍始終維持不變。

監察院表示，五院同為憲政機關，若要有所改變，也應該經過憲法增修條文第12條明定的公民複決程序來走，在未循憲定程序修憲調整前，各院應依憲法授予權限各司其職，依循憲政慣例，相互尊重。

監察院強調，將持續善盡憲法所賦予「整飭官箴、澄清吏治、紓解民怨及保障人權」的職權角色與使命，並偕同各憲政機關為維護憲政秩序與運作順暢，持續踏穩民主法治國家正軌，一起合作與努力，以不負民眾所託。（編輯：林興盟）1131025