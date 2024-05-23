國會職權修法藍綠主張比一比 人事同意權、藐視國會條文詳解

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（中央社網站）立法院會近日陸續在衝突中處理立法院職權行使法修正草案，截至21日已二讀通過總統國情報告即問即答、藐視國會、調查權、人事同意權等條文，其餘包含聽證權、刑法增訂藐視國會罪等將在24日的院會續審。相關二讀條文內容為何？罰則是什麼？中央社整理相關重點如下。

總統國情報告即問即答

總統國情報告部分17日經舉手表決二讀通過，國民黨與民眾黨提出的再修正動議條文明定，總統於每年2月1日前向立法院送交國情報告書，並於3月1日前赴立法院進行國情報告；新任總統就職2週內向立法院送交國情報告書，並於1個月內赴立法院進行國情報告，且立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答。

民進黨立法院黨團主張，藍白共提的「國會擴權法案」修法過程「程序不正義」；總召柯建銘22日表示，民進黨將提出釋憲，在合憲前，賴總統不會赴立院國情報告。

反質詢及藐視國會

國民黨團與民眾黨團共提的再修正動議，經舉手表決二讀通過規定，質詢的答復不得超過質詢範圍，並不得反質詢。

被質詢人有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

人事同意權

人事同意權現行規定是以無記名投票表決，21日舉手表決二讀通過的條文規定，立法院行使人事同意權時，審查後提送院會以記名投票表決，審查期間不得少於1個月，審查過程應舉行公聽會。被提名人的學經歷、財產、稅務、刑案紀錄表等資料，應由提名機關於提名後7日內送交立法院參考。

二讀條文也包括罰則，被提名人面對立委審查時，答復不實、隱匿資料或提供虛偽資料，經院會決議者，得處2萬元以上20萬元以下的罰鍰。

至於民進黨團所提版本在司法法制委員會排審時，在藍白挾人數優勢下，表決通過散會動議，最終無法送出委員會，未進入二讀。

行使調查權

關於調查權行使部分，二讀通過條文規定，立法院得設調查委員會或調查專案小組，對相關議案或與立委職權相關的事項行使調查權及調閱權，並得要求有關機關就特定議案涉及事項提供參考資料，並得舉行聽證，要求有關人員出席提供證言及資料、物件。

立法院行使調查權不得逾越調查目的、事項與範圍，並應尊重其他國家機關受憲法保障獨立行使的職權，及行政首長就特定機密決定不予公開的行政特權；這部分依照民進黨團所提再修正動議無異議通過。

國民黨團與民眾黨團所提的配套罰責也二讀通過，政府機關或公務人員若於立法院調閱資料時拒絕、拖延或隱匿，得經立法院會的決議，移送監察院提出糾正、糾舉或彈劾；法人、團體或社會上有關係人員則可處1萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改正為止。

（中央社製圖）

聽證會、刑法藐視國會罪待審

目前待審的條文還有立委行使聽證權、刑法增訂藐視國會罪等條文，將於24日院會處理。

國民黨團與民眾黨團所提行使聽證權的再修正動議，內容包含涉及外交、國防或其他依法令應秘密事項者，以秘密會議進行，除此之外應公開舉行。若沒有正當理由缺席、拒絕證言，得經立法院會決議，處1萬以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰；而出席聽證會的社會上有關係人員證言若有虛偽陳述，可處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

至於國民黨團提案修改刑法，增訂藐視國會罪，規定公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。（編輯：黑立安）1130522