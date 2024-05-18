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國會職權修法21日再議 一篇看懂朝野攻防5大重點
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外媒報導立法院大亂鬥 路透社以喧鬧式民主形容台灣

2024/5/18 10:52（5/18 11:46 更新）
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立法院會17日處理國會職權修正相關法案，朝野立委上演激烈攻防，各方人馬推擠拉扯，民進黨立委吳秉叡（前中白襯衫者）一度勒著脖子。中央社記者翁睿坤攝　113年5月17日
立法院會17日處理國會職權修正相關法案，朝野立委上演激烈攻防，各方人馬推擠拉扯，民進黨立委吳秉叡（前中白襯衫者）一度勒著脖子。中央社記者翁睿坤攝　113年5月17日
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（中央社台北18日綜合外電報導）立法院朝野昨天為處理國會職權修正相關法案，爆發多起激烈肢體衝突，包括路透社、美國有線電視新聞網（CNN）、英國「衛報」等多家國際媒體均對此報導。

路透社報導，台灣的朝野立委為國會職權修正相關法案在國會互相推擠、擒抱及動粗，然而再過幾天民進黨總統當選人賴清德就要在沒有國會多數優勢下就職。

路透社形容台灣是「喧鬧式民主」（rambunctious democracy），國會有時會發生打鬥事件，像2020年國民黨立委因美國豬肉進口鬆綁，在國會扔擲豬內臟。這次的衝突增加賴清德新政府上任後出現更多動盪和國會衝突的可能性。

CNN和英國「衛報」（The Guardian）也都援引畫面和文字報導台灣立法院的衝突。

衛報指出，台灣的國會於總統當選人賴清德上任前夕且執政黨失去多數優勢下爆發混戰（scuffle）。在野陣營希望賦予立院對政府更大的監督權，包括增列在國會發表不實聲明官員將構成犯罪此一爭議性提案；執政的民進黨指責在野黨在未經慣例的協商程序下試圖強行通過相關提案是違憲濫權。

英國「獨立報」（Independent）以「台灣立法院議事陷入混亂、立委間動粗的難看場面」（Taiwan’s parliament descends into chaos and punch-ups between MPs in ugly scenes during debate）為標題，報導使用TaiwanPlus提供的畫面。

英國「太陽報」（The Sun）則以「法律與混亂：立法院爆發令人震驚的大規模鬥毆，立委在混亂中互相拳打腳踢」（LAW & DISORDER Shock moment mass brawl breaks out in PARLIAMENT with MPs punching & tackling each other in chaotic scenes）為標題，內文使用路透社和法新社提供的影片和照片。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1130518

#國會
#賴清德
#立法院
#路透社
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