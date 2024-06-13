賴總統出席警察節慶祝活動 期許打詐掃黑反毒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北13日電）總統賴清德今天赴警政署參加警察節慶祝活動致詞表示，警察除維持治安，對台灣經濟發展也有貢獻。賴總統並提出3項期許，包含詐騙零容忍、持續掃蕩黑道幫派、掃蕩毒品。

賴總統下午前往警政署參加「113年警察節慶祝大會」活動，並頒發全國模範警察及資深績優警察獎章，頒獎時並與警眷及其小朋友寒暄。

賴總統致詞時指出，日前參加警察大學畢業典禮，親自歡迎新生力軍投入服務社會工作，警察節（6月15日）將屆，很榮幸與28名模範警察及10名資深績優警察共聚一堂，代表國家與國人在警察節前夕先祝賀佳節快樂。

賴總統表示，頒獎時與警察家屬閒聊，發現很多家庭包含女兒、女婿、兒子、媳婦等都在警界服務，因為有警察家庭對警務工作支持，讓警員全心全力投入維護社會治安工作，並給國人安穩社會，精神令人欽佩，再次向家屬表達感謝之意。

賴總統指出，每名警察都是人民守護者，會讓這股守護力量越來越大，政府在過去8年持續從預算政策法制面支持警察，將會持續支持警察，例如2016年至今增加7000多名警力，並調高薪資俸點及超勤加班費上限，20多年未調整警勤加級也在去年調整15%，這是政府對辛勤工作警員表達支持及感謝。

賴總統表示，政府還提供深夜危勞性勤務津貼，照顧第一線警員，並持續汰換老舊警車、增購個人裝備、建置多功能訓練場館及積極推動修建或重建警舍，透過這些計畫，盼帶動警察士氣，讓人民安居樂業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴總統指出，今年美國商會公布商業景氣調查報告，認為人身安全是外商赴台定居工作要素，台灣已連續8年吸引外商獲選最滿意項目，要向在第一線維持正義、幫助弱勢的警察說明，警察對台灣經濟發展也有莫大貢獻。

賴總統表示，提出3項期許，包含詐騙零容忍、持續掃蕩黑道幫派、掃蕩毒品，警察是人民守護者，也是打擊黑金槍毒詐的主力部隊，會努力增加守護力量，讓人民安心安全生活，並再次感謝警眷，支持員警投入任務，政府會持續支持警察，一起成為國人最大靠山。（編輯：戴光育）1130613