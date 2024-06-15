駐美代表俞大㵢：深化台美關係 以嚇阻中國侵台

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（中央社台北15日綜合外電報導）駐美代表俞大㵢接受美國媒體專訪表示，台灣正深化與其他民主國家的經濟整合，並跟包括美國在內的經濟體結成夥伴，以嚇阻中國國家主席習近平，防止他下令入侵台灣。

俞大㵢接受彭博電視（Bloomberg Television）訪問說：「中國會不會採取行動？我們不知道，我們想確保的是，每天早上當習近平起床後照鏡子時，會對自己說今天不行動。」

他指出，中國正為可能攻打台灣做準備，台灣政府也在「包括美國在內許多朋友」的幫助下做準備。

總統賴清德5月20日宣誓就職後，北京當局展開新的軍事演習，中國官媒新華社報導，這是對台獨分裂勢力謀獨行徑的「有力懲戒」，對外部勢力干涉挑釁的「嚴重警告」。

俞大㵢受訪提到，他依然對美國聯邦參議院通過美台避免雙重課稅的法案抱持希望，期待這項目前陷入僵局的法案能取得進展。

去年12月上任的俞大㵢還說，針對部分原因是供應鏈中斷所造成的國防訂單交付延宕一事，他正與美國官員保持聯繫。若干共和黨人把這項問題歸咎於美國總統拜登（Joe Biden）政府持續支持烏克蘭。

他表示：「對於美國的武器系統，其中許多我們已經支付了必要的款項，目前仍在等待交付，這是我們一直在跟美國政府協調討論的一個議題。」

當被問及北京當局是否對台灣新政府反應過度，俞大㵢指出，中國只是想找藉口對台灣採取行動，其中包括對台灣政局、2022年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等美方政要訪台做出激烈回應。

他強調，絕非台灣或華府加劇區域緊張局勢，「是北京派出軍艦，是北京派出戰機繞著台灣飛，是他們製造了台灣海峽的所有緊張局勢，他們必須平等對待並尊重我們。」

俞大㵢還說，他期盼台灣和美國能夠就農業、勞工和環境等議題達成第2項貿易協定。

俞大㵢談到今年底的美國總統大選：「在選舉年進行談判，越接近11月，就會變得更困難…所以我們希望儘快達成協定。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1130615