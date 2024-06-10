芝加哥駐處：美國中西部爭取台灣投資不再有疑慮

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（中央社記者廖漢原紐約9日專電）駐芝加哥辦事處長類延峰接受芝加哥財經媒體「芝加哥全球」（Chicago Global）專訪指出，過去美國中西部各州爭取台灣投資，因中國表示對台有主權感到疑慮，如今疑慮消去，台灣與各州互動深化。

類延峰接受美國中西部財經網路媒體「芝加哥全球」記者凱希（AJ Caughey）專訪，報導於7日刊載。

類延峰表示，美國中西部各州過去爭取台灣及中國大陸投資時，因中華人民共和國指對台有主權，因此對與台灣合作感到遲疑。隨著台灣高科技、工業及經濟實力成長，疑慮逐漸消去。中西部各州開始採取不同方法，鼓勵台灣投資者前進美國中西部。

類延峰指出，密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）及印第安納州長侯康安（Eric Holcomb）均曾訪台，密州和印州政府已與台灣簽署合作瞭解備忘錄（MOU），同意在半導體產業加強合作。密州今年3月更進一步在台北開設首個辦事處，針對晶片及電動車產業，專注促進投資和深化雙方關係。

此外，美國製造業大州伊利諾州與台灣有長期密切經貿關係。台灣是伊州最大進口來源國之一及關鍵貿易夥伴，也有全球最大的半導體製造商。

台灣在2022年對伊州出口19億美元（約新台幣614億元）的電腦及電子產品。類延峰指出，伊利諾州投資環境十分健全，有優秀工程師人才等許多良好資源，為吸引更多台灣企業來當地佈局，設立在台辦事處、簽署備忘錄及州長訪台等都是關鍵助力。

2023年9月，芝加哥市議會與駐芝加哥辦事處合作成立「友台連線」，進一步發展雙邊關係，加強芝加哥與台灣的聯繫。類延峰說，伊州聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）等政要訪台，均有助加強台灣與芝加哥市府的關係。

此外，伊州各大學也擴大與台灣院校合作，西北大學（Northwestern University）和芝加哥大學（The University of Chicago）等，已與國立台灣大學簽署合作瞭解備忘錄，進行交流計畫。

「芝加哥全球」電子週報是由美國中西部外交智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）及中西部最大財經報章「克雷恩芝加哥商報」（Crain’s Chicago Business）2023年合資創刊，每週日定期就中西部及芝加哥地區的國際、經貿及文化議題進行專題報導，內容廣受芝加哥各界重視。（編輯：馮昭）1130610