國會職權修法覆議案21日表決 民團重回青島東路反濫權

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（中央社記者郭建伸台北15日電）國會職權修法覆議表決戰下週登場，19日及20日召開全院委員會審查，並將於21日院會記名投票表決，藍綠都把握這週末在地方展開宣講。公民團體則預告，審查期間將重回青島東路，訴求反對國會濫權。

總統賴清德11日核可行政院提出「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議，立法院14日院會將覆議案順利交付全院委員會審查。

針對覆議案審查及表決時序，朝野黨團日前協商達成共識，擇定19日及20日召開全院委員會，審查行政院所提國會職權修法覆議案，審查時邀請行政院長卓榮泰列席說明，並分別由國民黨團推派11人、民進黨團推派11人、台灣民眾黨團推派2人進行詢答。

協商結論提到，覆議案定於21日上午院會報告事項處理完畢後，進行記名投票表決，2案分別為2張票、同時投票，並由各黨團推派1人擔任投、開票監察員，當天會議不進行施政方針報告質詢。

為了覆議案攻防，藍綠都把握關鍵週末下鄉宣講，民進黨秘書長林右昌昨天率團在花蓮舉辦首場宣講，今天下午前往新北，呼籲支持政院所提覆議案。國民黨今天上午在台南啟動首場國會改革說明會，強調國會改革就是要讓陽光照進國會，掀出過去被隱藏的污穢。

民眾黨雖未加入宣講行列，但民眾黨主席柯文哲認為，鑑於距離21日所剩時間相當短，主張辦電視辯論對藍綠下戰帖。

此外，公民團體也預告，19日到21日覆議案審查、表決期間，將重回青島東路與濟南路監督。

台灣公民陣線新北工作隊隊長賴中強受訪表示，19日到21日的活動規劃，訴求「反國會濫權」、「拒絕民主倒退」，並要警告國民黨不可以推動讓民主倒退的法案，包含國會特偵組條款、花東3條例、黨產條例的救國團解套條款及核電廠破格延役等法案。

賴中強表示，目前預判參與人數不會太少，將會分成白天與晚上，預計晚上群眾會更多，詳細活動規劃將在17日記者會一併公布。（編輯：張若瑤）1130615