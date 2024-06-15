柯文哲拋電視辯論覆議案 黃國昌：媒體人盼籌辦

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）立法院職權修法覆議案將於21日表決。民眾黨立委黃國昌今天表示，民眾黨主席柯文哲建議透過電視辯論讓民眾有效率地知悉，已有資深媒體人聯繫他，希望籌辦辯論，他同意參加。

談及國會職權修法覆議案，柯文哲昨天指出，目前國民黨、民進黨都要辦全台說明會，但事實上21日就要覆議案表決，不僅時間不夠也剩沒幾天，且他認為每個地方辦說明會，只是講給那個地方的人聽，這只是趁機動員樁腳，因此他主張乾脆辦電視辯論，最便宜有效。

黃國昌服務處今天下午在新北市板橋區後埔國小舉辦「一起對抗資訊假錯詐」講座，黃國昌會前接受媒體聯訪表示，柯文哲的建議很好，昨晚已有資深媒體人聯繫他，希望籌辦辯論，他也欣然同意參加，配合大家方便時間舉行，就看綠營是否參加。

對於國民黨立委提出為救國團解套的政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案付委審查，黃國昌指出，民眾黨對於推動優先法案有政治上的議程，至於藍綠兩大黨的程序動議，就讓藍綠自行攻防。

有關不當黨產問題，黃國昌表示，他的態度從以前到現在，從來沒有改變過。（編輯：戴光育）1130615