論述國會職權修法 柯文哲：電視辯論最有效率

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（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）國會職權修法覆議案21日議決，台灣民眾黨主席柯文哲今天回應媒體聯訪再度說，距21日剩下時間相當短，藍、綠不該再浪費社會資源，最快、有效率讓人民知道就是透過電視辯論。

立法院21日將對國會職權修法覆議案進行議決，藍綠陣營把握關鍵週末下鄉宣講，柯文哲今天至彰化縣員林市出席民眾黨立委張啓楷彰化聯合服務處揭牌儀式受訪說，21日就要議決，時間相當短，最快、最有效率讓人民知道的方式就是電視辯論，藍、綠兩黨不該再浪費社會資源，就用電視辯論，也希望多用點時間做正事。

媒體問，國民黨立委傅崐萁也表態支持電視辯論。柯文哲接受媒體聯訪表示，其實電視辯論最便宜、最有效，收視率比較高，民進黨每天說「沒有討論，就不應該表決」，真的要找民進黨討論，民進黨又不要，「奇怪，話都他們在講的」，直接透過電視辯論釐清問題，不是很好嗎，「不要再讓我嘲笑民進黨不敢戰」。

媒體問，民進黨祕書長林右昌14日表示最好辯論的地方就是在立法院。柯文哲回應媒體說，那就在立法院辦電視辯論；他說，一個案子提出40個修正案，再加上40個再修正案，然後一直表決一直表決，不讓人講話是哪一個黨，真的要討論不討論，卻用假消息、造謠叫來年輕人，就連民進黨自己推出的人工智慧Chat DPP都嘲笑民進黨。

台北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧14日指有委員發現金流有異狀，建議市府告發。柯文哲說，議會調查小組「若有什麼東西」就寫入會議紀錄，開會不講，會後放話，再講一堆話含沙射影，他坦蕩蕩不怕查，還有所謂3大案辦2個月到底辦出什麼東西。（編輯：謝雅竹）1130615