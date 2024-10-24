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綠委議場前排隊 傅崐萁：行政權獨霸毀滅國會

2024/10/24 16:55（10/24 17:31 更新）
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民進黨立法院黨團為確保25日立院院會能排入總預算案並順利交付審查，民進黨籍立委24日在議場前輪值排班，希望藍白立委不要再強行透過多數否決總預算案。中央社記者謝佳璋攝 113年10月24日
民進黨立法院黨團為確保25日立院院會能排入總預算案並順利交付審查，民進黨籍立委24日在議場前輪值排班，希望藍白立委不要再強行透過多數否決總預算案。中央社記者謝佳璋攝 113年10月24日
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（中央社記者王承中台北24日電）民進黨團為確保明天立院院會能排入總預算案並順利交付審查，綠委今天上午在議場前排班。國民黨團總召傅崐萁表示，立院經朝野簽字通過的預算，政府都可以不編列，行政權獨霸完全毀滅國家的國會，台灣民權到底在哪裡。

民進黨立法院黨團今天上午在立法院舉行輿情回應記者會，針對民進黨立委上午開始在立法院議場前排班，民進黨團幹事長吳思瑤指出，為了確保明天立法院會能排入總預算案並順利交付審查，黨團今天輪值排班，希望藍白立委不要再強行透過多數否決總預算案。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁受訪表示，民進黨團請求立法院長韓國瑜召集朝野協商總預算，卻又要霸占議場、癱瘓議會。既然民進黨團不想審總預算，立法院通過的預算，民進黨政府也不編列，完全毀滅國家的國會，一個行政權獨霸成這樣的程度，朝野政黨簽字的共識都不算，台灣是否已成為帝制。

傅崐萁指出，國民黨團25日沒有要處理選罷法修法草案，每件事其實都是執政黨在創造遊戲規則，依照議事規則，選罷法修法草案早就可以處理了。

傅崐萁說明，現在有這麼多死人的資料被冒用拿來連署，政府機關應該要有查核義務，這是最基本的工作，所以要賦予行政機關相關的權責。人民的權益怎麼可以被冒用、詐用，今天把這些事情導正不是基本的嗎，民進黨在怕什麼，還是民進黨準備要盜用了嗎。

傅崐萁表示，台灣全民的民權到底在哪裡，朝野立委共同提案連署及通過的禁伐補償，結果行政院不編列預算。「全民健康不用照顧嗎，提高醫療水平不對嗎，幫助辛苦農民提高收益不好嗎」，三黨共同簽字經立法院會通過，結果不算。

傅崐萁強調，難道立法院未來通過的事情，一定要總統賴清德同意才算嗎，那以後請賴總統來立法院開會就好了，國會完全廢掉了，台灣民權到底在哪裡，哪有一個民主國家可以搞成這樣。（編輯：張若瑤）1131024

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