覆議案全台宣講花蓮開跑 林右昌籲藍白懸崖勒馬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香花蓮14日電）立法院21日將對立法院職權修法覆議案進行議決，藍綠陣營把握關鍵周末周日拚下鄉宣講，民眾黨主席柯文哲更主張電視辯論。民進黨秘書長林右昌今天指出，支持行政院的覆議案就是支持辯論、支持民主的討論，呼籲藍白懸崖勒馬。

民進黨「反濫權、護民主」全台宣講，首發場下午在花蓮東大門夜市石來運轉廣場前登場，現場民眾高舉「反濫權、護民主」、「懸崖勒馬、支持覆議」等標語。

林右昌率先開講表示，宣講活動從花蓮出發，就是國民黨團總召傅崐萁率領整個國民黨團強行表決，沒有民主的程序，只有暴力的表決，才有這麼多民眾看不下去，勇敢站出來守護台灣的民主。

他指出，現在有一個機會，讓國民黨、民眾黨懸崖勒馬，就是6月21日立法院要議決，行政院所提立法院職權行使法修法的覆議案；行政院提出覆議，就是因立法院通過的這部法案窒礙難行，侵犯行政權甚至可能侵犯監察院、司法院的權力。

林右昌說，民進黨發起「反濫權、護民主」街頭宣講，是要讓台灣老百姓知道，現在的立法院濫權、侵害台灣人民的權利，基於人民「知」的權利，要讓民眾知道國會發什麼事情，是為了民主深化，不是為了政治上的對抗。

林右昌指出，民眾都是民主種子，希望大家回去後，讓周遭親朋好友知道什麼叫做改革，改革應該刮自己的鬍子，結果卻改革出擴權的法案，現在藍白通過的法案是國會濫權、擴權、侵權的法案，這就是假改革。

對於柯文哲主張電視辯論，林右昌表示，很簡單，立法院下週議決覆議案，民眾黨直接投下贊成票，大家一起到委員會好好地討論辯論，最好辯論的地方，就是在立法院的委員會，「支持行政院的覆議案，就是支持辯論、支持民主的討論」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨發言人吳崢發言時批評，藍白通過這部違法擴權的法案，要把自己變成台灣的太上皇，台灣沒有太上皇，人民才是國家主人；他質疑，當傅崐萁在國會為所欲為、破壞台灣法治，只有花蓮人能夠站出來阻止傅崐萁。面對台下民眾喊出「罷免傅崐萁」；吳崢說，傅崐萁天不怕地不怕，就怕花蓮人。

民進黨立委沈伯洋、民進黨副秘書長何博文等人，也輪番上台開講，現場民眾則拿書給沈伯洋簽名、或與沈伯洋拍照。（編輯：蘇龍麒）1130614