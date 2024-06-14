國會職權修法藍綠全台宣講 柯文哲下戰帖拋電視辯論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北14日電）藍綠都展開國會職權修法全台宣講，外界關注民眾黨動向。民眾黨主席柯文哲今天表示，21日就要表決，不僅時間不夠，各黨也只是趁機動員樁腳，民眾黨主張由3黨或正反方辦電視辯論，「我們直接下戰帖」。

柯文哲今天上午赴民眾黨團參與黨團會議，並於會後接受媒體訪問。

談及國會職權修法覆議案，柯文哲表示，目前國民黨、民進黨都要辦全台說明會，但事實上6月21日就要覆議案表決，不僅時間不夠也剩沒幾天，且他認為每個地方辦說明會，只是講給那個地方的人聽，這只是趁機動員樁腳，因此他主張乾脆辦電視辯論，最便宜有效。

柯文哲表示，目前在立法院都是單一立委上台闡述，變成各說各話，沒辦法對焦，也無法針對爭議問題交叉辯論，因此民眾黨主張就由3黨或正反方直接電視辯論，「我們直接下戰帖」，形式可討論，並呼籲不要再浪費時間跟社會資源。

媒體詢問，電視辯論是柯文哲親自出馬或派立委及專家學者。柯文哲表示，他認為還是給最清楚的人去辯論，應該以8名立委為主。

媒體詢問，目前藍綠都在拚場宣講，但民眾黨是否借場地困難，甚至遭外界認為是「笨鳥」。

柯文哲坦言，藍綠兩黨每天都在搞意識形態、仇恨動員，真的有要解決問題嗎，其實真理大概花20到30分鐘講一講就很清楚。他也要問民進黨，國會改革法案哪一條不是民進黨過去贊成，怎麼執政後都翻口供。

柯文哲強調，他希望覆議案表決前透過電視辯論講清楚，若之後有新議題要辦活動，是另外的故事。

談及近來財政收支劃分法遭民進黨批評，柯文哲表示，財政收支劃分法是下一場朝野之間主要爭執項目，但民進黨過去強烈主張修改財劃法，但執政後不想修改，因為目前全台16個縣市財務自給率不到50%，有8個縣市不到25%，意味有相當多縣市支出需要中央政府給予，嚴重限縮地方自治，凡事都得靠中央補助。

柯文哲表示，財劃法再修一遍也只是稍微提高地方財政的自主性，還沒辦法達到100%財務自給率。

柯文哲說，什麼叫雙標，就是沒執政時每天罵中央錢都扣在手中，但有天自己執政時，卻發現錢扣在自己手中多棒，來要錢都得看臉色。（編輯：蘇志宗）1130614