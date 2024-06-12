14日啟動反濫權宣講 綠：深化民主、非朝野對抗

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北12日電）民進黨今天公布「反濫權、護民主」全台宣講活動，14至16日在花蓮、6都共舉辦7場，以及15、16日同步會有立委、議員、黨公職等街頭快閃宣講。民進黨秘書長林右昌說，啟動宣講不是要朝野對抗，而是深化台灣民主。

民進黨秘書長林右昌下午召開「反濫權、護民主」全台宣講記者會表示，日前立法院通過的不是國會改革法案而是國會擴權法案，且違反程序正義、沒有充分討論，民進黨做為執政黨有責任與義務讓全民了解真相。

他說，民進黨啟動「反濫權、護民主」宣講，不是要朝野對抗，而是深化台灣民主，讓台灣人民擁有知的權利，透過知的過程守護民主。

林右昌表示，首場宣講活動14日下午5時在花蓮縣吉安鄉黃昏市場舉辦；15日下午4時分別在新北市土城延和廣場、台南市關帝殿舉行；16日下午2時在台中市菊園餐廳、下午3時在高雄市新興區南港里社區活動中心、下午4時在台北市慈祐宮對面廣場、晚間7時在桃園市陽明公園市民運動中心舉辦。

至於宣講陣容，林右昌表示，民進黨全部黨公職都會參與，不過，總統賴清德、副總統蕭美琴身為國家正副元首，不適合也不會參加宣講活動。

除了這7場宣講，林右昌表示，15日、16日同步會有包括立委、議員、黨公職等在街頭快閃宣講，場次非常多、各地都會舉辦。

林右昌說，17日到20日除街頭宣講，也要讓民眾知道在國會發生的事情，希望民眾拿起電話請選區立委懸崖勒馬，站在社會民意支持的這一邊。

林右昌指出，行政院認為立法院通過的法案窒礙難行，提出覆議，希望立法院有時間與機會充分交換意見，最重要是台灣社會能夠充分討論，不過，目前聽到的訊息是國民黨及民眾黨將提前在18日表決覆議案，最晚21日，這麼倉促、壓縮討論時間，非民主社會常態。

民進黨15日宣講活動開拔到台南，國民黨也在台南舉辦宣講，是否有較勁意味，林右昌表示，身為執政黨沒有較勁的意思，重要的是民主的深化，如果有其他政黨要辦相關活動，民進黨都尊重。（編輯：謝佳珍）1130612