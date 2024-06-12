林右昌：國民黨單獨談財劃法 難道已放棄中央執政

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北12日電）民進黨秘書長林右昌今天說，國民黨把財劃法切出來，不談行政區劃改革，也不談地制法修正，是不完全、不完整的討論方案，這種處理方式，讓人覺得「國民黨是否已經放棄了中央執政，才會提這種離譜的法案」。

基隆市長謝國樑昨天在議會說，北北基合併成為「大的直轄市」最適合，而單純來看最容易方式，很可能是基隆市和新北市合併，不牽扯到台北市。

曾任基隆市長的林右昌下午出席「下鄉宣講：反濫權 護民主」記者會，他受訪表示，縣市合併是大題目，包括立法院在討論的財劃法，談論時不應該切割看待。

林右昌說，地方自治改革也是民進黨一貫主張，不過民進黨是提完整配套修法，所謂的地方自治改革三法，包括地方制度法、行政區劃法、財政收支劃分法，現在國民黨把財劃法切出來，不談行政區劃改革，也不談地制法相關修正，是不完全、不完整的討論方案。

林右昌認為，這種處理方式以及最近一些提案，讓人覺得「國民黨是否已經放棄了中央執政，才會提這種離譜的法案」。

他說，基隆新北合併，重要的不是談合併，比較重要的是合併方案為何，是北北基一起談還是基隆與新北談，若是後者，基隆跟新北怎麼併，是變成新北的一個區，還是基隆市可以跟相關行政區域整併然後升格為直轄市，過去他擔任相關職務時，已具體提出方案。

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林右昌認為，比較重要的是，謝國樑的方案為何，而不是虛無地談論合併或升格的事，不會有人反對升格，因為理論上升格會有更多資源，但若整併方案是變成新北市的一個區，基隆市人口與三重區差不多，三重區一年的預算不到新台幣10億元，但基隆市一年預算達220億元，這些要讓市民充分了解，才有辦法做理性的思辨討論。

林右昌強調，只談財劃法是見樹不見林，過去談這事， 都不是單純談財劃法，而是把地方自治三個法案一起談；中央政府重要責任是平衡城鄉差距與城鄉發展；國民黨所提財劃法方案沒有經過仔細考量與計算，若試算會發現結果扭曲，而且讓地方發展變得更不公平。（編輯：林興盟）1130612