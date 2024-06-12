柯文哲發黨員公開信 堅持國會改革不認同賴總統指控

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（中央社記者郭建伸台北12日電）民眾黨主席柯文哲今天向黨員寄出公開信指出，行政院7大覆議理由皆是文宣口號，且他不認同總統賴清德核可覆議時指控審議程序不符民主原則，面對覆議，民眾黨會把國會改革理念說清楚並繼續堅持下去。

柯文哲今天向黨員寄出公開信，根據信件內容，柯文哲表示，2024年上半年即將過去，新國會第1會期即將休會，相信黨員都有看到，台灣民眾黨8位立委在立法院兢兢業業推動各項法案，實踐民眾黨在總統大選時的承諾。

柯文哲指出，9大優先法案中，再生醫療法、國會改革皆已三讀通過，本以為新國會有新氣象，卻看到立法院議場變成競技場，民進黨杯葛議事、攻擊議事人員，甚至抹黑、抹紅在野黨，讓朝野對立更加嚴重，「這不是我們想看到的立法院」。

柯文哲指出，過去立法院最為人詬病的是立法院變立法局，放任行政權獨大，只能當橡皮圖章，更讓弊案封存於黑箱中，因此民眾黨期待國會能實質監督、有效制衡，落實真正的民主。

柯文哲指出，他要告訴大家，國會改革在新國會成立後，經歷1場專報、3場公聽會及2次立法院司法及法制委員會的審查，民進黨卻提40次散會動議、召委在委員會消失3小時，利用拖延戰術，逃避實質討論，現在卻反過頭來抹黑國會改革黑箱、程序不正義，實在讓人無法接受。

柯文哲指出，國會改革三讀通過後，行政院以7大理由提出覆議，皆是文宣式口號，他們提不出說服人民的理由，只好打口水戰；他更不認同賴總統核可覆議時指控「審議程序不符民主原則」，這些法案都是民進黨過去的主張，怎麼執政後卻否定過去的自己。

柯文哲表示，面對接下來的覆議，民眾黨還是會把國會改革的理念說清楚並繼續堅持下去，希望黨員朋友發揮自身力量，把更多正確資訊、懶人包傳達出去，讓親朋好友知道。

柯文哲最後表示，「台灣要升級，國會要改革；台灣要民主，國會要有力；改革反貪腐，堅持不放棄」，並於信末附上國會改革資訊雲端連結。（編輯：林興盟）1130612