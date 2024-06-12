檢調搜索約談吳東進 柯文哲：1年以上沒見他

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（中央社記者郭建伸台北12日電）新光人壽新板傑仕堡疑涉不法，檢調約談前新光人壽董事長吳東進等17名被告。民眾黨主席柯文哲今天受訪被問及是否相信吳東進清白，他表示，很久沒看到吳東進，時間大概有1年以上。

新光人壽經營旗下「新板傑仕堡」疑涉不法，檢調依保險法特別背信罪約談17名被告，其中6人移送新北地檢署，檢察官漏夜複訊，今天上午7時許諭令新壽前董事長吳東進以新台幣1億元交保。

民眾黨今天舉行黨政會議，柯文哲在會後被媒體詢問，是否相信吳東進清白。柯文哲未正面回應，但表示講了媒體可能都不相信，因為自己大概1年以上沒看過吳東進。至於是否會關心吳東進女兒、前立委吳欣盈，他只說會再問看看。

媒體也詢問，藍綠都籌備國會職權修法宣講，民眾黨是否也有準備。柯文哲指出，有準備，但端看覆議案何時投票，才能規劃活動。

談及近期有民眾展開連署擬罷免新竹市長高虹安，柯文哲提到，高虹安要有做不好的地方，不要流於純粹的政治口水戰，這沒有意義。

至於財劃法修法攻防，柯文哲強調，財政收支劃分法已經超過20年沒有修訂，當年是誰高喊說要修訂法律，平常聲稱超徵，給每個國民發6000元，真的要修財政收支劃分法釜底抽薪時，又說中央錢不夠，「真的很奇怪」。（編輯：張若瑤）1130612