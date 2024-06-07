國會職權修法政院提覆議 柯文哲：沒實質內容淪口號

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）民眾黨主席柯文哲今天表示，花東交通三法應分開討論，民眾黨優先支持花東快；至於行政院對國會職權修法提覆議，沒有實質內容，像政治口號，容易淪為口水戰。

行政院針對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議。柯文哲今天展開為期2天的花蓮環騎行程，上午接受媒體聯訪指出，政治上可以辯論，但覆議要寫清楚、要有實例，目前看起來很像政治文宣、口號，沒有實質內容，很容易最後淪為口水。

被問到國會改革案是否違憲，柯文哲說，依照目前憲法，總統有權無責，可以任命行政院長跟官員，卻不用被質詢，民眾黨主張總統到立法院國情報告，按黨團別統問統答。

至於是否到修憲層級，柯文哲認為，修憲門檻太高、太困難，主張以憲政慣例處理。

對於花東交通三法，柯文哲說，一條安全的路到花東，這訴求是對的，民眾黨態度清楚，優先支持花東快，至於國道6號東延花蓮、環島高鐵，還是要經過財務評估，不主張用特別預算，還是回歸科學態度處理，算出來合理就蓋，不合理就不要蓋。

柯文哲說，花東地區車禍死亡人數高，其中交通路線不完善是主要因素之一，需要建構安全快速的交通幹道，因此優先支持花東快速公路。

媒體詢問會不會認為國民黨內部對花東三法立場混亂，柯文哲說，每個人都可以表示意見，拿到檯面上理性辯論，很快就有答案。

另外，柯文哲表示，收到在地名產業者反映，地震後遊客量下降，這次安排200公里騎乘路線，預計訪問主要景點作為宣傳廣告，告訴大家花蓮很安全。

被問到有無安排跟國民黨立院黨團總召傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚見面，柯文哲說，沒有安排，這次由在地觀光旅遊業安排，沒有涉及縣府。（編輯：唐聲揚）1130607