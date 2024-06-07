傅崐萁嗆覆議沒過閣揆下台 柯建銘：歡迎提不信任案

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（中央社記者王揚宇台北7日電）針對行政院對國會職權修法提覆議，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，若覆議案沒成功，行政院長卓榮泰是否願負政治責任下台。民進黨團總召柯建銘今天受訪說，憲法增修條文並無規定必須辭職，歡迎傅崐萁提不信任案、解散國會。

行政院6日就立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，卓榮泰要針對民主改革法案提覆議，這不是兒戲，若覆議案沒成功，卓榮泰是否願負政治責任下台。

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院議場前受訪提及，按照中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規定，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議，當中並沒有說覆議案不被接受時必須辭職。

柯建銘說，而同條第2項第3款的規定，即立委提不信任案，歡迎傅崐萁提不信任案解散國會，全面改選，全部都按照憲法規定來做。

針對行政院提出覆議，藍白陣營有諸多批評，台灣民眾黨立法院黨團質疑，行政院覆議原因第5點，指會「無限期」審查人事同意權便是明顯造假，法條明定一個月審查期，寫出這理由的行政院官員是識讀能力有問題或是法盲。

柯建銘說，國民黨的部分就不用多說，反正就是毀憲亂政、全部講假話，而台灣民眾黨的說法看起來有道理，但實質上是亂講、毫無憲政法律常識，例如藍白所提的再修正動議，規定審查期間是不得少於一個月，並沒有規定天花板、未敘明最慢要審多久，形同有下限、沒上限，案子可以在立法院停一個月，也可以3年、5年，民眾黨要看清楚自己的版本。

此外，立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

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民進黨團在立法院有51席，柯建銘再度提及，對於這些毀憲亂政的國會擴權法案，現在是歷史機會、可以漂白的機會，請在野黨起義來歸，現在只剩6個名額，共同追求國家憲政體制的完整。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第3款條文規定，立法院得經全體立法委員1/3以上連署，對行政院長提出不信任案。不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員1/2以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。（編輯：蘇志宗）1130607