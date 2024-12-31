無人登記挑戰 傅崐萁連任國民黨團總召

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（中央社記者王承中台北31日電）國民黨團預計明年1月21日舉行黨團總召選舉，今天登記截止，僅現任總召傅崐萁登記，而首席副書記長也僅現任副書記長羅智強登記，由於同額競選，傅崐萁確定連任國民黨團總召。

國民黨立法院黨團總召任期一年一任，現任總召傅崐萁任期將屆，國民黨中央政策會日前發函給全體國民黨立委，公告本屆立法院黨團總召、第3會期首席副書記長選舉規定事項，於12月30、31日進行參選登記作業，並於114年1月21日中午進行選舉。

今天中午黨團總召、首席副書記長登記截止，總召僅傅崐萁登記參選，首席副書記長則僅羅智強登記參選。由於都是同額競選，國民黨團雖然仍將如期進行選舉作業，但下會期總召將確定由傅崐萁連任，書記長由現任首席副書記長王鴻薇接任，羅智強擔任首席副書記長。（編輯：林興盟）1131231