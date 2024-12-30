柯建銘揚言罷免韓國瑜 國民黨團：不容惡意抹黑

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（中央社記者王承中台北30日電）民進黨立院黨團今天不滿立法院未依法將選罷法、財劃法函請總統公告，總召柯建銘擬發動罷免立法院長韓國瑜。國民黨團回應說，韓國瑜是非常稱職的國會議長，不容柯建銘惡意抹黑、顛倒是非。

民進黨立法院黨團今天表示，立法院長韓國瑜僅憑2位立院委員會召委的公文，就延緩咨請公布選罷法、財劃法，公然違法違憲，民進黨團要求立法院長韓國瑜依法處理，否則明天提告，並發動罷免韓國瑜。

國民黨團下午發布新聞稿表示，柯建銘公開恐嚇立法院長韓國瑜，揚言要罷免韓國瑜，同時挑撥、挑釁在野黨黨團；柯建銘為民進黨製造紛爭、惡意抹黑國民黨黨團，盡忠報黨相信總統賴清德已經看到了。

國民黨團指出，韓國瑜自上任以來，秉持議事中立，依照議事規則主持議事，全民共見，是一位非常稱職的國會議長，不容柯建銘惡意抹黑、顛倒是非。

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國民黨團說，民進黨立委本屆以來面對爭議性法案，動輒拳腳相向、霸占主席台、上演全武行，在野委員被打得遍體鱗傷，這是民進黨政府口中所說的「民主國會」，還是「暴力國會？戒嚴國會？」

國民黨團表示，2025年新的一年即將到來，請還國會和平、理性，不要再讓立法院被國際恥笑，只有打架時，立法院才會讓世界看到台灣。立法院若長此以往，這才是台灣民主最大悲哀。（編輯：林克倫）1131230