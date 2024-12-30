藍：提暫緩公告選罷法財劃法 防綠時間差提緊急處分

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（中央社記者王承中台北30日電）民進黨團指國民黨團延緩咨請總統公布選罷法、財劃法，公然違憲。國民黨團書記長林思銘今天表示，為避免民進黨利用時間差，先公布選罷法、財劃法，後公布憲訴法，利用總統府收到案子後10天內要公告的空窗期，由憲法法庭對兩法做緊急處分。

立法院會20日在朝野激烈攻防後，三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法。民進黨立法院黨團今天表示，立法院長韓國瑜僅憑2位立法院委員會召委的公文，就延緩咨請公布選罷法、財劃法，公然違法違憲，民進黨團要求立法院長韓國瑜依法處理，否則明天提告，並發動罷免韓國瑜。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪指出，國民黨團之所以對選罷法、財劃法提出延緩公布，一方面是因為目前立法院仍在審查選罷法關於罷免票高於當選票的「加1版本」，待立法院表決後，一起公布選罷法，以及先讓立法院通過114年度總預算案，在沒有預算重編的疑義後，再公布財劃法。

林思銘表示，提出延後公布，也是要避免民進黨政府利用時間差，先公布選罷法、財劃法，再公布憲訴法。

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林思銘指出，如果選罷法、財劃法公布在先，將適用舊的憲法訴訟法，不受新修正的憲法訴訟法，大法官現有總額10人以上參與憲法法庭評議，且違憲宣告人數不得低於9人的限制，民進黨可以在聲請釋憲後，並利用總統收到案子後10天內要公告的空窗期，交由憲法法庭對選罷法、財劃法裁定暫時處分。

國民黨團人士指出，相關法令僅說立法院送法案給總統府，總統收到後10天內要公告，並沒有說立法院幾天內要送交總統府。且過去也有延緩公布的例子，立法院在1997年10月31日將「肅清煙毒條例」三讀修正為「毒品危害防制條例」，當時為了等子法上路，拖了半年，於1998年5月20日才送總統府公告。（編輯：蘇志宗）1131230