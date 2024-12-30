藍召委提暫緩公告選罷法財劃法 綠批違憲揚言罷免韓國瑜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北30日電）民進黨立法院黨團今天表示，立法院長韓國瑜僅憑2位立院委員會召委的公文，就延緩咨請公布選罷法、財劃法，公然違法違憲，民進黨團要求立法院長韓國瑜依法處理，否則明天提告，並發動罷免韓國瑜。

民進黨團上午舉行「公然違法違憲的韓院長，可以不下台嗎！傅崐萁才是地下院長？！」記者會，公布國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩及國民黨籍財政委員會召委陳玉珍給韓國瑜的函文，要求延緩咨請總統公布選罷法與財劃法，發文日期均為12月27日，韓國瑜在公文的批示「交議事處辦理」。

民進黨團總召柯建銘表示，立法院20日三讀通過選罷法、憲訴法及財劃法後，民進黨團為了阻卻這些對台灣衝擊最嚴重，可能造成國家滅亡的法案，一再對外表示將提出暫時處分及釋憲，行政院則提出覆議，但立院卻發生一件非常離譜的事，竟延緩公告三讀後的選罷法及財劃法。

柯建銘說，民進黨團為了因應3個法案一起提出暫時處分、釋憲及覆議，近日積極準備，但行政院只收到立法院27日給行政院的憲法訴訟法函文，一查發現，立院居然只公告憲法訴訟法，選罷法及財劃法並沒有公告，他立刻致電韓國瑜。

柯建銘指出，韓國瑜向他表示，徐欣瑩及陳玉珍去函，要求選罷法及財劃法暫時不公告。中華民國行憲以來，從來沒有發生立院委員會召委可以發一個函，要求三讀通過的法案不可以公告，居然公然違法違憲到這種程度。

柯建銘表示，民進黨團提出3個要求，1、韓國瑜今天下午立刻處理；2、若不處理，民進黨團明天將到法院提告，提告韓國瑜、立法院秘書長周萬來、立法院議事處長高百祥、徐欣瑩及陳玉珍；3、民進黨團將發動罷免韓國瑜。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，徐欣瑩具名發文的選罷法延緩咨請公告理由是，20日三讀通過的選罷法部分條文，與內政委員會剛審查通過內容涉及罷免案通過門檻法案「具有重大關聯性」，「為求修法周延」，要求延緩咨請總統公布。

吳思瑤說，國民黨這種選擇性的咨請公告，把選罷法與財劃法當成人質、肉票，綁架法案，這是前所未見的。什麼時候立院委員會的召委這麼大，可以這樣無法無天、違法亂紀，一紙公文就可以要求立法院延緩咨請，想快就快，要慢就慢，背後下指導棋的就是國民黨黨團總召傅崐萁。

民進黨團書記長蔡易餘則說，陳玉珍具名發文的財劃法延緩咨請公告的理由是，20日三讀通過的財劃法部分條文，「恐涉及114年度中央政府總預算可能需要重新編列」、「可能涉及公布後應配合修正該總預算案相關事宜」，等於用財劃法綁架明年度總預算，韓國瑜要這樣違法違憲下去，不就證實被傅崐萁綁架，傅崐萁是地下院長，韓國瑜只是掛名而已。

憲法第72條規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之，但總統得依照本憲法第57條之規定辦理。（編輯：翟思嘉）1131230