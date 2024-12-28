政院：收到財劃法選罷法2法案後 再研擬救濟動作

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（中央社記者賴于榛屏東28日電）財政收支劃分法修法引發各界討論，行政院發言人李慧芝表示，截至昨天下班時間為止，政院尚未收到財劃法跟選罷法2個法案，必須收到法案後，才能夠研擬下一步的救濟動作。

立法院日前三讀通過修正財劃法等3法，行政院擬提出憲法救濟手段，各部會與地方縣市政府也陸續說明受衝擊的面向。

屏東縣長周春米今天接受媒體聯訪時表示，屏東縣明年原本可從中央獲得新台幣189億元補助，而依據財劃法的修法試算，變成僅能多獲得134億，相比原先能獲得的補助，仍有許多不能被滿足的地方，統籌分配款的增幅仍是非六都縣市最低。

周春米說，若從人均分配來看，屏東縣為3萬多餘元，相較連江縣達23萬餘元，從民眾角度來看，會有很強烈的剝奪感，恐造成都市之間的仇恨，並非各界樂見。

周春米也提到，總統賴清德施政強調均衡台灣，如果建設還是重北輕南，沒有發揮全台灣能量，將會非常可惜。

至於行政院何時會對財劃法提出救濟手段，同場的李慧芝受訪時表示，截至昨天下班時間為止，行政院都還沒有收到財劃法跟選罷法2個法案，必須收到法案後 才能夠研擬下一步的救濟動作。（編輯：蘇龍麒）1131228