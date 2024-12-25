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憲訴法修正條文送抵政院 覆議期限為114年1月2日

2024/12/25 19:05（12/25 19:33 更新）
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憲訴法三讀條文24日送達政院，依法若要移請立法院覆議，期限將為明年1月2日。（中央社製圖）
憲訴法三讀條文24日送達政院，依法若要移請立法院覆議，期限將為明年1月2日。（中央社製圖）
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（中央社記者賴于榛台北25日電）立法院會日前三讀財政收支劃分法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法修正條文，其中憲訴法三讀條文已於24日送達政院，依法若要移請立法院覆議，期限將為明年1月2日。

立法院會日前三讀修正財劃法等3法，行政院長卓榮泰認為窒礙難行，表態將尋求救濟手段，各界關注行政團隊會選擇覆議、釋憲或不副署。

據了解，行政院昨天已經收到憲訴法三讀條文，根據憲法增修條文，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，於該決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議，以此估算，行政院若要將憲訴法移請立法院覆議，1月2日將是期限。

知情人士證實，確實已經收到憲訴法三讀條文，行政院正全盤研議覆議、釋憲、不副署等各種手段，3個手段沒有一定只採行某項作為的問題，而是要視情勢而為；若這階段選擇以覆議因應憲訴法，期限依法為明年1月2日，另外2案則會視送達時間，決定3案是否分開處理。

知情人士指出，後續若政院覆議不成，行政團隊思考可能的途徑有3種，一方面是循立法院職權行使法時的途徑，由總統公布、行政院長副署，接著法案生效，政院再走釋憲途徑，並聲請緊急處分；另外一途徑得跟時間賽跑，就是搶在總統公布、行政院長副署後，但法案還未生效的3天內，也走釋憲途徑，且聲請緊急處分，避免法案生效衝擊施政。

第三路徑則是思考透過行政院長的不副署，暫時不讓法案生效，再提出「預防性不作為訴訟」，讓司法院斟酌是否受理，就重大案件做出暫時處分。

不過，總統府秘書長潘孟安今天已說明，總統賴清德一定會公布3項法案，等同行政院長卓榮泰必須副署，知情人士坦言，這確實讓不副署的可能性機率降低。

據了解，卓榮泰有望於明天主持行政院會時，說明如何考量可能的救濟手段。行政院發言人李慧芝則對記者重申，台灣是民主國家，一切程序都應符合民主程序，行政院將以合法、民主、合乎憲政程序提出救濟。（編輯：林興盟）1131225

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