工程會約聘僱調薪 114年起月薪3萬2500元

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（中央社記者賴于榛台北24日電）配合政府加薪引擎政策，行政院政務委員、公共工程委員會主委陳金德今天宣布，民國114年起，工程會勞務承攬及一般約用人員薪資新台幣2萬7800元調升至3萬2500元，超過行政院要求的高於基本工資1.1倍。

行政院長卓榮泰10月底主持經發會委員會延續會議，拍板8項創新對策力拚提高薪資，其中包含要求政府約聘僱月薪應高於最低工資1.1倍。

陳金德今天在媒體餐敘時表示，為配合政府政策，114年起，工程會勞務承攬及一般約用人員薪資將由今年的2萬7800元調升至3萬2500元，已超過最低工資（3萬1449元）的1.1倍，至於經費部分，則將從既有預算勻調支出。

工程會也透過新聞稿指出，近期將修正發布採購契約範本，明定廠商派駐至機關履行契約的派駐人員，以及全職從事政府採購案人員，薪資應高於最低工資的1.1倍。而為鼓勵廠商自主替員工加薪，工程會提到，將調高「評選（審）委員評分表（評選項目含廠商企業社會責任CSR指標）」範本員工薪資給分標準。

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工程會提到，在採購契約範本明定機關招標時填載派駐人員薪資（報酬）及全職人員薪資應高於最低工資1.1倍的數額，及未填載或填載的數額未高於最低工資1.1倍時以最低工資1.1倍計，派駐人員薪資如按日及按時計酬者，也應高於每小時最低工資乘以工作時數的1.1倍，以具體行動要求得標廠商落實加薪。

工程會還說明，為鼓勵廠商自願調薪高於最低工資1.1倍，將同步修正CSR範本員工薪資給分標準，員工薪資超過機關刊登招標公告日的勞動部公告最低工資1.1倍，評選時即可獲得加分而增加得標機會，來鼓勵得標廠商自願調薪。（編輯：張若瑤）1131224