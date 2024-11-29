藍委吳宗憲選宜蘭縣長？ 陳金德：綠營會重視

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）媒體報導，國民黨立委吳宗憲昨天被問及是否參選2026宜蘭縣長選舉時說「球來就打」。行政院政務委員陳金德今天對此指出，民進黨會重視。不管最後民進黨誰來選，都有利勝選。

媒體報導，2026宜蘭縣長選舉，外傳國民黨將推不分區立委吳宗憲參選。吳宗憲昨晚在宜蘭接受採訪時表示，黨中央還沒與他談過到宜蘭參選的事，但他的個性就是「任何挑戰，球來就打」。

陳金德今天到宜蘭視察地方建設時對此回應指出，國民黨若讓吳宗憲到宜蘭設服務處，並放出選縣長的聲音，民進黨會高度重視，因為無風不起浪，若無國民黨中央授意，吳宗憲也不會有這些動作。條件優秀的吳宗憲若空降宜蘭，是藍營很有創意的選擇，民進黨須嚴陣以待，不可小覷。

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對於地方傳陳金德將代表綠營出戰2026宜蘭縣長選舉、且已多次到宜蘭視察地方建設，陳金德指出，他是受宜蘭鄉親栽培、選舉出身的政治人物，很關心宜蘭；宜蘭許多建設早就該完成了，現在稍微慢了一點，由他來積極推動，希望不負鄉親栽培，也要完成總統賴清德交辦的任務。

陳金德表示，他現在的工作就是做好基礎建設，讓宜蘭縣民認同民進黨，將來不管誰代表民進黨參選，都有利贏得縣長選舉。（編輯：戴光育）1131129