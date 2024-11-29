民團與藍委籲12/3上凱道 拒絕廢死大法官

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（中央社記者王揚宇台北29日電）被害人權益相關團體及被害者家屬將於12月3日在凱道舉辦「只有愛如故，追思白玫瑰」活動。國民黨立委吳宗憲等人今天說，呼籲民眾響應，拒絕廢死大法官，一同為台灣社會的安全與正義奮鬥。

高雄10年前發生劉姓男子劫財劫色，並持鐵鎚打死退休女教師命案，一審至更三審5度被判死。但更四審認定劉男犯行是隨機偶發，不符「情節最重大之罪」，改判無期徒刑，最高法院10月4日駁回上訴定讞，引發討論。

國民黨立委吳宗憲、羅智強、黃建賓、林沛祥、游顥、牛煦庭、翁曉玲、羅智強與中華人權協會理事長高思博、台灣貫徹憲治文明人權協會理事長林志豪等人，今天在立法院召開記者會，邀請各界人士在12月3日一起走上凱達格蘭大道，參加「只有愛如故，追思白玫瑰」活動。

受害女教師的丈夫透過預錄影片表示，之前開庭過程中，被告獲得法扶派3名律師支持，反觀被害方僅有一位，而現在的無期徒刑根本形同「有期」，無法彰顯正義，為何台灣沒有終身監禁制度、為何不能保留死刑，而且他認為，真正的無期是殺人犯對他們家造成的無期傷害。

2年前台南殺警案的受害員警姐姐表示，社會秩序是以法律為框架，但當法律背離多數民意時，究竟大家能夠相信什麼，希望被害人家屬的聲音能夠被聽見，「我們堅決反對廢除死刑」。

高思博表示，希望藉著1203反廢死白玫瑰活動，讓被害者家屬最真實的感受表達出來，讓所有立委及大法官能夠聽到。林志豪說，司法院應該保護善良守法的百姓，呼籲民眾12月3日一同上凱道抗議廢死大法官。

吳宗憲說，今天受害女教師一家站出來不是為了自己，而是為了所有被害者家屬，也要沉痛告訴國家訴訟制度必須改正、重視家屬的聲音及訴訟權利，他這個會期就會提出重罪被害者訴訟權利相關草案，要保障其擁有證據調查聲請權、詰問被告的權利及獨立上訴權。

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黃建賓指出，這次的反廢死活動無關乎政治，而是攸關所有受難者的公平正義、社會安全網是否牢固，以及所有民眾對於法制的信任感、對於生活的安全感等，呼籲民眾凝聚起來向政府喊話「被害遺屬淚未乾、拒絕廢死大法官」。

游顥指出，刑罰不是暴力，而是對最嚴重犯罪的回應，犯下無法挽回的重大罪行者，必須要為其行為付出最高代價，這是對受害者、家屬以及整個社會的交代，呼籲大家響應12月3日的反廢死白玫瑰活動，為正義和社會安全奮鬥。（編輯：張均懋）1131129