工程會：桃機三航站北登機廊廳 114年中旬優先啟用

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（中央社記者葉素萍台北26日電）行政院政務委員兼工程會主委陳金德今天訪查桃園機場第三航站計畫及第三跑道計畫執行進度，他要求今年底完成安置街廓及五大管線等區段徵收工程，明年中旬優先啟用第三航站北登機廊廳等重要里程碑，務必讓計畫如期如質完工。

行政院公共工程委員會發布新聞稿表示，陳金德今天訪查桃園機場第三航站計畫（T3計畫）及第三跑道計畫（R3計畫）執行進度。

陳金德表示，行政院長卓榮泰非常重視桃園航空城計畫，但由於T3及R3兩項計畫的施工範圍及量體龐大、施工界面繁多，特別責成他整合交通部、環境部及桃園市政府等機關解決各項難題，讓攸關國家門面及台灣國際競爭力的航站及跑道工程能如期推展。

陳金德說明，T3計畫目前尚符合預期進度，但針對出工人數不如預期、營運接管單位眾多、協調界面複雜等問題，桃機公司可參考其他重大公共工程經驗督促施工廠商加強人力進用與訓練，盡快提出解決之道，在確保安全及品質前提下推動工進，務必如期如質於114年中旬先行啟用北登機廊廳、116年啟用主體航廈。

至於R3計畫，因涉及房屋拆除、居民安置、區段徵收作業、埔心溪及灌溉溝渠改道工程等複雜的非工程及工程問題，陳金德請桃園市政府務必依期程於年底完成安置街廓及五大管線等區段徵收工程，以利明年2月辦理安置街廓點交作業，也請市府持續優化民眾於安置街廓自建住宅核發建照作業程序。

陳金德要求民航局、桃機公司及市府緊密配合，做好各項配套計畫的銜接工作。此外，他提醒施工團隊一定要確保工程用地的沉陷量符合設計需求。而在第三跑道啟用完成前，桃機公司也應妥善規劃既有南北跑道維護期程，不宜再發生年初因歲修造成的塞機狀況。

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工程會指出，T3計畫總經費新台幣1283.73億元，整體進度72.26%，刻正辦理的主體航廈工程，是目前國內規模最大的單一量體公共工程，內容包括主體航廈、辦公大樓、變電站及運輸系統等，完成後出入境服務量為每年4500萬人次，可提升桃園機場服務量能及品質。其中，負責撐起航廈結構的16根20公尺巨柱已完成組立，規劃優先啟用的北登機廊廳也已完成屋頂及帷幕安裝。

工程會解釋，R3計畫總經費374.56億元，整體進度3.34%，正辦理建物拆除及整地等先期工作，除興建第三跑道及周邊基礎設施外，也一併執行埔心溪改道及機坪設施等，完成後尖峰容量可達每小時80至90架次，且提升既有雙跑道營運上之韌性。主體跑道工程辦理設計中，預計114年下半年發包、最快122年完成。（編輯：張若瑤）1131126