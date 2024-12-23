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籲閣揆拒副署憲訴法修正 楊曜：藍白可倒閣國會改選

2024/12/23 18:26（12/23 19:01 更新）
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立法院20日通過憲法訴訟法修正部份條文，民進黨立委楊曜（右）籲請行政院長卓榮泰應拒絕副署。圖為楊曜9月陪同環境部長彭啓明（左）在澎湖視察清除海底覆網情形。中央社 113年12月23日
立法院20日通過憲法訴訟法修正部份條文，民進黨立委楊曜（右）籲請行政院長卓榮泰應拒絕副署。圖為楊曜9月陪同環境部長彭啓明（左）在澎湖視察清除海底覆網情形。中央社 113年12月23日
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（中央社澎湖縣23日電）立法院20日通過憲法訴訟法修正部份條文，民進黨立委楊曜籲請行政院院長卓榮泰應拒絕副署，藍白立委可以倒閣，總統賴清德解散國會，讓國會全面改選。

楊曜在臉書（Facebook）指出，憲法法庭，是人民在依法定程序用盡審級救濟而權益仍未獲保障的終極途徑，近2年來，憲法法庭受理人民法律違憲侵害基本權的案件數，高達6444件。

楊曜更表示，憲法法庭更是審查立法者制定法律是否遵從憲法原則、保障人權的守護基石，政治競爭是民主體現，政黨之間對於財政劃分、國土計劃、社福交通，乃至各項預算是否妥當，常有不同立場與主張也是民主制度必然結果，但所有政黨競爭與政治運作，都必須在憲法基礎上進行，任何破壞權力制度的政黨運作必須受到譴責。

楊曜指出，立法院藍白立委20日聯手通過憲法訴訟法修正部份條文，就是讓憲法法庭無法組成，有關保障人民終極權益的制度形同具文，24日大法官同意權投票結果，將造成憲法法庭無法運作，呼籲行政院長卓榮泰不要副署憲法訴訟法修正案，也請國民黨、民眾黨立委發起倒閣案，讓民意重新檢視各政黨及立委表現，讓新民意組成能捍衛台灣人民的國會。（編輯：陳仁華）1131223

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