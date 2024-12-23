財劃法修正讓國庫空虛說 侯友宜：其實影響不大

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（中央社記者王鴻國新北23日電）財劃法修正通過後，行政院長卓榮泰認為會讓國庫空虛。新北市長侯友宜今天指出，中央將釋出給地方3700多億元，相較1年超徵稅收5000多億元，其實影響不大。

侯友宜今天視察國道1號五股交流道增設北入、北出匝道改善工程，他接受媒體聯訪時，針對媒體提問有關卓榮泰認為財劃法修正通過後會讓國庫空虛等說法，他表示，中央地方永遠是合作的，因為面對重大災難時，地方與中央一定是一起面對並肩作戰，「沒有分你跟我」。

他指出，財劃法修正通過後，中央整個將給地方的金額約新台幣3700多億元，但相較1年的超徵稅收就達到5000多億元，其實影響不大。

侯友宜表示，財劃法修正的最主要目的，就是如何讓民眾生活過得更好，新北市政府雖然將只分配到374億元，但新北市民的福利不會減少，相關基礎建設及治水、交通軌道，更會快速地、大幅地進步，這是大家多年來心願，希望大家一起努力，中央地方一起向前走。（編輯：戴光育）1131223