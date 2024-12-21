財劃法三讀 雙北桃園台中樂見挹注財源、台南高雄批分配不公

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（中央社台北21日綜合報導）財政收支劃分法昨天三讀修正通過，中央將大幅增加釋出3700多億元給地方，六都中台南、高雄市長質疑修法草率重北輕南，應考慮人口、土地面積等，其餘四都政府則樂見其成。

立法院會昨天在藍白立委聯手下，三讀修正通過財政收支劃分法部分條文，盼擴大統籌分配稅款規模、土地增值稅回歸地方、中央統籌分配稅款公式統一與普通統籌分配稅款重分配。中央將大幅增加釋出新台幣3700多億元給地方，多個地方政府獲配財源可能將超過支出所需，但中央施政規劃，包含國防、民生、交通建設等多項計畫經費恐面臨刪減。

這次財劃法修法也遭質疑重北輕南，恐將擴大南北差距，台南市長黃偉哲批評，在野黨透過不民主程序，強行通過非常不符合公平正義財劃法，無法吞下這口氣，相信台南市民也無法接受。以人口及土地面積來說，試算後台南市竟輸給新竹市、彰化縣增幅，這是重東輕西，重離島輕本島，重北部輕南部的財劃法，台南市政府全力反對。

高雄市長陳其邁則說，這次修法對高雄極度不公，刻意將有利於高雄指標調降，讓高雄增加幅度在六都排名尾端；這是將預算資源逆分配，會惡化台灣南北差距、城鄉不均。陳其邁強調雖支持財劃法修正，也多次要求應納入地方意見，但無法接受昨天強過法案，蠻橫通過草率修法。

台北市財政局表示，台北作為全國政治、社會及經濟發展重鎮，就業人口較多、發展快速，須負擔較高交通、醫療、教育、建設成本，整體施政服務成本高。未來統籌分配稅款財源，將直接運用在各項利民市政建設需求，如捷運建設、人本交通、校舍改建、親水親山城市等。

新北市長侯友宜認為，財劃法修正法案顯示地方需求，能被重視並往前走。且各黨派都曾呼籲要修正，縱使討論過程有不同建議，但相信「為地方發展更好」是彼此的共識。

桃園市長張善政表示，財劃法已年久失修，針對各個縣市現在實際狀況也不復運用；前桃園市長鄭文燦曾呼籲修法，但都沒有成功，這次修法應跳脫藍綠觀念，真的就地方發展修法。且過去很多年看到財劃法缺失，這次有所改進非常好，從地方角度來講，能多一些財源總是好事，桃園會秉持財政紀律，把每一塊錢都花在刀口上。

台中市政府說明，市府一向期待中央適度擴大中央統籌分配稅款規模，增裕地方自有財源以加速建設及發展。未來市府仍將恪遵財政紀律，落實開源節流，讓珍貴財政資源發揮最大效益。但實際增加的分配額度仍未知，市府原本統籌分配稅款約446億元，根據試算版本可增加到約708億元，增幅約58.8%，將有助於挹注財源。（編輯：謝雅竹）1131221