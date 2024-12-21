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國民黨：卓榮泰不願正視地方財政問題 只想情緒勒索

2024/12/21 16:43（12/21 17:18 更新）
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立法院20日入夜後繼續開會處理財劃法修法，過程中無黨籍立委高金素梅撤回部分提案盼節省表決時間，民進黨立委吳思瑤（前右3）等人有意見，國民黨立委陳玉珍（前中）、徐巧芯（前右）就手中資料向吳思瑤說明。中央社記者翁睿坤攝 113年12月20日
立法院20日入夜後繼續開會處理財劃法修法，過程中無黨籍立委高金素梅撤回部分提案盼節省表決時間，民進黨立委吳思瑤（前右3）等人有意見，國民黨立委陳玉珍（前中）、徐巧芯（前右）就手中資料向吳思瑤說明。中央社記者翁睿坤攝 113年12月20日
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（中央社記者劉冠廷台北21日電）立法院昨天三讀修正通過25年未能完成修法的財政收支劃分法，國民黨今天表示，長期失衡、負債的地方財政露出曙光，但行政院長卓榮泰卻不願意正視地方財政問題，只想對地方政府進行情緒勒索、毫無擔當，已成為失格院長。

立法院會昨天歷經朝野激烈攻防後，三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法等法案。國民黨今天下午透過新聞稿表示，本來財劃法可增加地方政府新台幣3753億元，對於地方建設大有益處，但總統賴清德卻立刻發文批評財劃法修正將造成中央缺乏預算。

國民黨指出，卓榮泰也不願意正視地方財政問題，卻只想對地方政府進行情緒勒索，還宣稱中央政府的國庫會變得空虛，恐怕沒有能力到各個地方去，地震來臨地方政府必須勇敢面對。

國民黨表示，過去民進黨長期支持財政收支劃分法修法，現在卻不斷找理由反對，修法期間不願意提出行政院版本討論，執政黨立委連自己的提案也不願意好好討論；在法案通過後，更對地方政府情緒勒索，不願意協助地方政府救災，不但完全失格，更是對國會修法毫無尊重。

國民黨指出，民進黨現在仍有高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣5執政縣市，卓榮泰有如小學生般的翻桌發言，難道也是要棄這些綠營縣市於不顧，或是民進黨執政縣市要堅決擁護行政院發言，捐回修法後的新增分配款項。

國民黨呼籲，行政院不該拿統籌分配款當武器，動輒以刪除或減少某些政事別的預算來威脅在野黨與地方政府，身為執政黨應理解中央政府長期「集權又集錢」，已嚴重影響地方的發展，唯有透過財劃法重新調整中央與地方的分配比例，才能真正落實地方自治。

國民黨強調，不會畏懼賴總統的恐嚇，還有卓榮泰的情緒勒索，將與人民站在一起，真正做對地方有利、對人民有利的事。（編輯：林克倫、林興盟）1131221

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