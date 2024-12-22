藍營批情緒勒索地方 卓榮泰深夜還原原話

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（中央社記者葉素萍台北22日電）藍白通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰赴花蓮視察時表示，未來颱風、地震等天災來臨，國庫變成空虛、行政院沒有任何能力，地方政府要自己勇敢地去面對；藍營批評對地方政府進行情緒勒索，卓榮泰昨天深夜還原原話，指如果要斷章取義也請看清楚再下筆。

卓榮泰昨天深夜透過臉書表示，自己針對財政收支劃分法昨天的修法說了一段感觸，如果有所誤解容許他再說明一次、如果要斷章取義也請看清楚再下筆。

卓榮泰還原原話，他說，過去遭逢天災，中央政府對每個縣市，都是用心、快速、積極、有效的幫忙解決問題，正如在0403花蓮震災後中央在一個月內便編列超過新台幣285億元的經費給予花蓮即時協助，以及觀光及產業振興經費、原民慰問補助、增加航班獎助等。

卓榮泰提到，但是，在新的「財政收支劃分法」下，中央政府的國庫會變得空虛，恐怕沒有能力到各個地方去，地震來臨地方政府必須勇敢面對，跨縣市跨年度的重大計畫恐難因應各種建設勢必要中途停擺，「我極端不願意這樣的事情發生」。

他說，希望社會各界能夠冷靜理智地思考，對國家發展的影響，「我們還有沒有能力和機會來做補救和挽回？」

卓榮泰表示，「我們不氣餒絕不失去對國家人民的承諾和目標」，會匯集更大的民主力量，來改變民主的缺失；從憲政秩序中，恢復憲政的體質。

卓榮泰說，希望五院不要失衡，中央地方不要斷層，人民的公民權能夠得到完整的保障。從今天開始，會持續導回正軌，讓國家持續向前走。中央地方政府的合作能夠延續，對人民各種福利照顧不會改變。在極端困難的狀況下，會找到走下去的方式，也期盼民眾能夠共同理解、體會、面對。（編輯：蘇志宗）1131222