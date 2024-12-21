財劃法等3法通過 卓榮泰：匯集更大民主力量改變

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）立法院會昨天三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法等法案。行政院長卓榮泰今天在花蓮致詞指出，曾私下努力溝通，雖遺憾，但不氣餒，會匯集更大民主力量，改變因民主造成的缺失。

台鐵北迴線小清水溪橋西正線因0403強震及颱風後沖毀，今天完工恢復雙線通車。卓榮泰視察時致詞提到，0403地震後，中央匡列新台幣285億元重建經費，災後1個月到位，面對災害來臨，中央政府都會用心、積極、快速且有效地協助地方解決問題。

卓榮泰說，過去5個月他也履行承諾，每個月到花蓮1次，明年也想來，但中央政府的體質經過昨天立法院表決後已經改變，五院體制失衡、中央地方斷層，人民罷免的權利也斷線，未來該如何與地方合作，必須好好檢討跟盤整。

卓榮泰說，按照昨天立院通過內容，未來颱風、地震等天災來臨，國庫變成空虛、行政院沒有任何能力，地方政府要自己勇敢地去面對，正在重建的建設勢必停擺，遇到跨縣市、跨年度的問題，又該如何因應。

他提到，在昨天以前，行政院曾努力私下溝通，一度出現一點點希望的曙光，無奈最後還是敗在某些個人權力追逐的想法上，雖然遺憾，但不氣餒，會匯集更大的民主力量，來改變因民主所造成的缺失。

卓榮泰說，有些人很喜悅、有些人很氣餒，但絕不因此失去對人民的承諾跟目標，希望大家冷靜、理智思考昨天的結果，對國家發展的影響，有沒有能力補救，思考應該要贏得下一場的戰役，還是贏回整個民主的勝利。

卓榮泰指出，民主政治發展過程，只有用下一次的民主來解決今天的問題，在憲政體制上被破壞，只有從憲政秩序中恢復憲政體制的運作。

卓榮泰說，他希望五院不要失衡、中央及地方能繼續合作、公民權利能得到完全的保障，在極端困難狀況，思索出中華民國政府未來模式該怎麼走下去。

卓榮泰承諾，明天開始會持續努力導回正軌，讓國家持續向前走，希望國人能夠共同來理解體會、檢討面對，他會負起帶領團隊繼續往前走的責任。（編輯：謝雅竹）1131221