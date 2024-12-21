賴總統：民主紛爭要用更大的民主來解決

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（中央社台北21日電）總統賴清德今天表示，立法院昨天強行通過3項法案，沒收民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦。但他強調，民主的紛爭，要用更大的民主來解決，未來希望一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。

賴總統說，立法院是國家最高民意機關，象徵台灣的自由民主。但昨天強行通過的3項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪人民監督的權力，更是侵害司法獨立，甚至衝擊攸關每位國民，國家整體資源分配的公平正義。這是沒收民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦。

賴總統指出，立法院昨天在衝突中強行通過的選罷法修法，剝奪人民監督國會的權利，憲訴法和財劃法這兩項法案，是與每一個人都息息相關，但都未經過實質朝野協商的正當程序就強行闖關。

他表示，世界民主國家的憲法訴訟制度，都是為了捍衛人民權利的最後救濟，守護國家法治最後一道防線而生；台灣憲法法庭所受理的案件，就有99.1%來自人民聲請。

他說，昨天強行通過的憲訴法，以立法凌駕司法，用不合理的門檻，實質架空憲法法庭的運作，侵害司法獨立，更封殺人民最後保障和救濟的一絲生機。

此外，賴總統指出，財劃法不是數字和公式的算計，是真真切切影響到每一個人的生計。事實上，民進黨執政後，中央不分顏色，透過統籌稅款及補助款等財源挹注地方，自民國103年度的新台幣5486億，大幅成長到114年度達1兆151億元，地方政府的財政狀況也明顯好轉，112年度的收支賸餘達到648億元。

他說，從未反對修財劃法，只要求中央、地方一起參與，讓討論更多元、讓政策更完善。但立法院修正通過的財劃法，中央政府會減少數千億收入，那未來育兒津貼誰來發，私立大學學費補助誰來補，跨縣市的治水誰來做，跨縣市的捷運誰來蓋。

他表示，如果上述這些都還要中央來做，必然嚴重排擠國防預算。國軍的作業維持將無以為繼，國防的整體戰力將深受打擊，危害的是國家的安全，危害的是2300萬台灣人民的生命安危。

賴總統說，這幾天，在寒風當中，有許許多多的年輕人站了出來，這些年輕人手中的燈，是台灣的民主火炬；他們挺身而出，不是為了求職，而是為了捍衛屬於人民的權利。人民有權力監督不分政黨的每一個人，人民更不應該被訕笑，不該被譏諷對待。

賴總統強調，民進黨立法院黨團已經宣布，將針對這3項法案窮盡一切的救濟手段；行政院也表示，會依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制。

總統表示，執政團隊會團結一心，守護得來不易的民主自由憲政制度。民主的紛爭，要用更大的民主來解決。未來希望一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。（編輯：林克倫）1131221