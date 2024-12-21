財劃法等3法三讀 卓榮泰：依憲法保障提出救濟

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（中央社記者賴于榛台北21日電）立法院會昨天在朝野激烈攻防後，三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法等法案。行政院長卓榮泰今天凌晨表示，相關法案窒礙難行，且甚至沒有經過民主審議程序充分討論，將依照憲法所賦予的救濟權力，捍衛憲政秩序。

至於行政院是否透過覆議、釋憲，或是民進黨立委等人建議的不要「副署」方式因應，政院人士僅強調會整體評估，窮盡一切努力。

立法院會20日三讀「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」等法案。卓榮泰21日凌晨1時左右透過媒體群組表示，上述法案有窒礙難行之處，甚且沒有經過民主審議程序充分討論，行政院感到沉痛與遺憾。

卓榮泰指出，為維護人民憲法權利、五院憲政體制，以及中央財政能力，行政院將在收到法案後，依照憲法所賦予的救濟權力捍衛憲政秩序。

卓榮泰強調，罷免展現直接民權，選罷法修法卻增添繁複程序，加難民眾罷免權利的行使，還扭曲了選民與本屆公職人員在選舉時所立下的委託關係，顯然違背憲法民主審議原則，對於選務機關未來在執行罷免的選務工作上，亦有窒礙難行之處。

針對憲訴法修法，卓榮泰指出，憲法法庭是在憲政機關違法濫權時，唯一有權終局解決憲法爭議的憲政機關。根據司法院統計，在憲法訴訟法新制自2022年施行至去年底為止，民眾聲請案件已超過總案件的99.1%，等同絕大多數時間，憲法法庭都在為民眾服務，是國人權利受侵害時，尋求終局救濟程序的最後一道防線。

他強調，此次憲訴法修法勢必增高憲法法庭的運作難度，使得求助的民眾權利無法獲得充分救濟，並已侵犯司法院的權限，破壞五院體制的憲政運作。

財劃法部分，卓榮泰指出，立法院在未與行政機關充分溝通下，除了法定義務支出之外，中央可運用的財源被大幅削減，導致許多政策無法完整執行，尤其許多跨年度的連續性預算無法繼續進行，影響至鉅，如果因本法施行而無法完成施政規劃時，權責也將難以釐清。

他還說，在財政與事權沒有同步移轉到地方的情況下，修法也將造成憲法上垂直權力分立的事權分配難以界定，況且各縣市水平分配更形成「富者更富」的不公平狀況，顯有窒礙難行之處。

卓榮泰強調，台灣是自由民主的憲政國家，法案修正應在憲政架構下，經過充分溝通與討論進行審議，遺憾昨天立法院三讀相關法案；但行政院會盡一切努力與人民一起，依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制。

此外，行政院今年曾透過覆議、釋憲等憲法權力，反制立法院會通過的國會職權修法，此次則有民進黨立委林俊憲等人建議行政院應透過不要「副署」因應，究竟行政院會選擇何種途徑，政院人士表示，政院將窮盡努力評估整體憲法上賦予的權力。（編輯：林克倫）1131221