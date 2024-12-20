憲法訴訟法修法三讀 同意違憲宣告大法官最少需9人

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（中央社記者王揚宇台北20日電）經舉手表決下，立法院會今天三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

立法院司法及法制委員會10月21日初審通過國民黨立委翁曉玲所提憲法訴訟法第4條條文修正草案等案，但條文保留送協商。立法院司法及法制委員會11月14日協商此案，再加上翁曉玲所提、逕付二讀的憲法訴訟法第30條及第43條條文修正草案，但各黨團意見不一，無法達成共識，送立法院長韓國瑜協商。

上述草案重點，是將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額（15人），並將憲法裁判作成門檻提高至法定總額的2/3。換言之，若修正後，憲法裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。

本案造成藍綠激烈攻防，民進黨立法院黨團多次主張此修法會癱瘓憲法法庭運作，影響人民的救濟權利。

全案今天在立法院會處理時，會議主席、立法院副院長江啟臣表示，本案因協商已逾1個月，無法達成共識，依照立法院職權行使法規定，由院會定期處理 因此於本次會議提出討論。

廣泛討論階段，民進黨立委吳思瑤發言強調韓國瑜未協商，並說藍白是報復性修法，且民眾黨團最後一刻才把黑箱條文拿出來，藍白的政治計謀一樣，都是要癱瘓憲法法庭，民進黨反對違憲的法案。

逐條討論階段，國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團分別提出再修正動議。藍白挾人數優勢，經舉手表決，通過民眾黨團所提再修正動議。

現行憲法訴訟法第4條第1項及第2項條文規定，「憲法法庭審理規則，由司法院定之。前項規則，由全體大法官議決之」。

三讀通過條文則增訂第4條第3項條文，明定大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第5條第1項所定人數（15人）時，總統應於2個月內補足提名。

另外，現行憲法訴訟法第30條條文規定，「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額2/3以上參與評議，大法官現有總額過半數同意」。此部分表決時，藍白再度挾人數優勢，通過民眾黨團所提再修正動議，現行條文未修正，但增訂第2項至第6項條文。

三讀通過條文規定，參與評議的大法官人數不得低於10人。作成違憲的宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。參與人數未達規定無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理的裁定。

另外，依憲法訴訟法第12條迴避的大法官人數超過7人以上時，未迴避的大法官應全體參與評議，經3/4同意始得作成判決或裁定；「第2項之規定不適用之」。未迴避的大法官人數低於7人時，不得審理案件。

三讀條文也規定，113年12月20日修正之條文，自公布日起施行。（編輯：蘇龍麒）1131220