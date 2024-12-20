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立法院議場藍綠搶占主席台 雙方爆發激烈衝突

2024/12/20 10:44（12/20 10:55 更新）
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立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營19日破壞議場窗戶後闖入占主席台，欲阻止議程。國民黨立委20日上午9時45分後攻上主席台，雙方爆發激烈拉扯衝突。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營19日破壞議場窗戶後闖入占主席台，欲阻止議程。國民黨立委20日上午9時45分後攻上主席台，雙方爆發激烈拉扯衝突。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
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（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院會今天預計處理選罷法等修正草案，綠營昨晚突襲，破壞窗戶後進入議場攻占主席台。國民黨立委今天上午9時後，突破封鎖進入議場，在主席台上演激烈攻防，雙方數度激烈肢體衝突。

立法院會按往例在上午10時開會，但藍綠立委在主席台激烈攻防衝突，截至10時30分，仍無法開會。

立法院程序委員會17日經表決，通過國民黨立法院黨團所提議的20日立法院院會議程草案，將報告事項全數暫緩列案，並將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案、攸關大法官裁判門檻提高的憲法訴訟法修正草案，以及攸關全國稅收分配的財劃法部分修正草案等案列為討論事項。

民進黨立委昨天晚間破壞議場窗戶進入議場集結，並占據主席台，力阻法案通過。國民黨立委今天指控議場內的門鎖遭灌膠，還有機車大鎖封住，無法進入議場。此外，民進黨立委用椅子將議場各個出入口堵住。

然而，議場主席台左側、右側及後方的門，在上午8時30分後陸續發出撞門聲，國民黨立委試圖突破封鎖。

立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營攻占主席台，封住議場內的門，上午9時後，國民黨立委兵分三路，陸續將門打開，努力推開堆積如山的椅子，藍綠爆發激烈衝突，現場一團亂。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營攻占主席台，封住議場內的門，上午9時後，國民黨立委兵分三路，陸續將門打開，努力推開堆積如山的椅子，藍綠爆發激烈衝突，現場一團亂。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營19日破壞議場窗戶後闖入占主席台，欲阻止議程。國民黨立委20日上午9時45分後攻上主席台，欲將趴在主席台上的民進黨立委帶離現場，雙方攻防形成拉鋸戰。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營19日破壞議場窗戶後闖入占主席台，欲阻止議程。國民黨立委20日上午9時45分後攻上主席台，欲將趴在主席台上的民進黨立委帶離現場，雙方攻防形成拉鋸戰。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日

上午9時13分，面對議場主席台右邊的出入口，率先被國民黨立委突破，國民黨立委魚貫而入，準備搶回主席台，藍綠除隔空互嗆，也爆發肢體衝突，國民黨立委葉元之躺在主席台上，對著民進黨立委大喊「造謠」，也有藍綠幾位立委也拿礦泉水互潑。

場外也發生插曲，國民黨立委助理拿麥克風在議場2樓向民進黨立委嗆聲，數名民進黨助理也上前理論，互控為何助理可以嗆立委等語，但雙方並未有肢體衝突。

場邊的一角，國民黨立委賴士葆在衝突中腳受傷，醫師出身的民進黨立委王正旭上前協助包紮。

上午9時44分，藍綠再度爆發衝突，國民黨立委陳玉珍戴上安全帽，欲將主席台上的民進黨立委陳培瑜等人拉下，民進黨立委許智傑與國民黨立委黃健豪爆發拉扯，場面一度緊張。

國民黨立委張智倫率先爬上主席台，剛開刀出院的民進黨立委郭國文上前阻攔，發生激烈推擠，藍綠均有立委跌倒，民進黨女性立委發出尖叫聲。國民黨立委楊瓊瓔、邱鎮軍等人稍後攻上主席台，欲排除用身體抱住主席台的民進黨立委林楚茵、黃捷、林宜瑾等人，讓會議進行。

此時，台灣民眾黨立委拿著要開會、不要暴力，以及民主被封鎖等布條，放在議場中央。（編輯：蘇志宗）1131220

立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營19日晚間破壞窗戶後進入議場攻占主席台，上午9時後，國民黨立委兵分三路，突破封鎖進入議場，與民進黨立委發生衝突。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營19日晚間破壞窗戶後進入議場攻占主席台，上午9時後，國民黨立委兵分三路，突破封鎖進入議場，與民進黨立委發生衝突。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營攻占主席台，封住議場內的門，上午9時後，國民黨立委兵分三路，陸續將門打開，努力推開堆積如山的椅子，試圖進入議場搶回主席台。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營攻占主席台，封住議場內的門，上午9時後，國民黨立委兵分三路，陸續將門打開，努力推開堆積如山的椅子，試圖進入議場搶回主席台。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
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