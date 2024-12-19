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劉世芳：若朝野沒共識就沒收罷免權 不希望修選罷法

2024/12/19 15:58（12/19 16:03 更新）
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內政部長劉世芳。（中央社檔案照片）
內政部長劉世芳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北19日電）選罷法修法16日初審爭議延燒。內政部長劉世芳今天說，內政部跟中選會立場一樣，不希望修改現行選罷法；朝野沒共識前，修法沒收直接民權的罷免權，對社會穩定、民主政治發展都不是好的現象。

公職人員選舉罷免法部分條文修正草案在16日初審通過後，18日通過議事錄生效，民進黨質疑議事錄通過過程有爭議、無效，延燒到今天立法院內政委員會排審客委會預算，國民黨召委徐欣瑩缺席下，雙邊欲爭取擔任主席，上午會議空轉未召開。

內政委員會下午排審地方制度法部分條文修正草案，邀劉世芳列席。劉世芳會前受訪時表示，內政部跟中選會的立場一樣，不希望修改現行的選罷法，現行法執行多年以來，大家都知道對人民直接的選舉、罷免權，是一套可以接受的標準；現在有若干立委提案要加嚴，也聽到很多不同的聲音。

劉世芳說，內政部還是維持原來的立場，朝野政黨沒有共識之前，修改屬於「沒收直接民權」罷免權的方式，對社會穩定、民主政治發展都不是好的現象；對於明天立法院會攻防，還是尊重立法院。

至於未來是否可能會提釋憲，劉世芳表示，明天的結果如何還不知道，要看結果再討論怎麼處理比較好。她也說，政黨間的競爭還是要能「以理服人」，面對廣大選民做比較好的說明。

劉世芳說，因為政黨競爭是時時刻刻的，不管是縣市選舉、總統大選，都要面對民意支持；如果推出的法案只是針對個別政黨，而不是針對廣大民眾或對民主制度是正向發展的話，都不是好的現象。

在下午2時30分表訂的會議時間開始後，因徐欣瑩仍未到場，朝野立委為了由誰代理主席再次爭論不休，最終國民黨立委集體離開，只留下民進黨立委與劉世芳在會議室內。（編輯：蘇志宗）1131219

#徐欣瑩
#劉世芳
#選罷法
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