綠委：藍推選罷法修法滅罷免權 讓台灣淪國際笑柄

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（中央社記者王揚宇台北19日電）民團號召青鳥集結阻止選罷法修法等3大案。民進黨立委林楚茵、王義川等人今天說，藍營所提選罷法修法版本，消滅罷免權，將讓台灣淪為國際笑柄，呼籲民眾踴躍參與公民團體發起的活動。

民進黨立委林楚茵、王義川、李柏毅以及2020年高雄市長韓國瑜罷免案發起人尹立，今天在立法院召開記者會，表達對立法院內政委員會16日僅開會3分鐘，就初審通過攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案的不滿。

林楚茵說，國民黨立委沒有最荒謬，只有更荒謬，因為他們做了無數個反民主的荒誕行徑，也用盡各種手段癱瘓政府，阻礙民生福利政策，限縮台灣人民的權益。

林楚茵表示，國民黨立委清楚其作為不會得到民眾支持，也害怕民意與罷免，因此急著提高罷免門檻，用連署須附身分證影本、罷免同意票須超過被罷免者當選票數，這2項世界級的荒謬門檻，根本要讓罷免在台灣消失。

王義川指出，國民黨不只沒收罷免，而是直接廢掉罷免，只要通過國民黨版本，就無法再罷免任何人，因為民眾會擔憂交出身分證影本，這將使罷免連署困難重重。

李柏毅說，世界民主國家中，包括美國、加拿大、日本、韓國、瑞士等國，在罷免連署時都不需要附身分證明文件，希望藍白不要跟民意對幹。

尹立指出，發動最多報復性罷免的是國民黨，而國民黨的提案也是全球唯一的荒謬，將讓台灣淪為國際笑柄，未來罷免再也無法成案。（編輯：謝佳珍）1131219