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民進黨：國民黨刪預算惡修法 弱化國防掏空台灣

2024/11/27 13:14
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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨今天表示，國民黨立委再度企圖刪減潛艦預算，甚至提案惡修民防法，藉立委職權弱化國家安全，挖空軍民防衛力量，呼籲國民黨回頭是岸，共同努力強化國防戰備量能，守護國家安全。

民進黨發言人吳崢、立委林楚茵、沈伯洋今天召開記者會。

吳崢指出，台灣國防再度遭遇嚴峻挑戰，傳出國民黨立委馬文君、黃仁、徐巧芯等人再度阻擋潛艦國造預算。台灣長期面對中國文攻武嚇，共機擾台頻率增加，台灣迫切需要提升國防自主能力。但是，國民黨從扁政府時期屢屢阻撓潛艦軍購，高達69次的程序封殺，錯失了台灣成立水下部隊，強化對中共嚇阻力的寶貴時機。

吳崢強調，蔡英文政府積極推動潛艦國造，卻遭馬文君等人持續阻撓。從2018年凍結新台幣6.19億元預算，隔年再度提案刪除8億元，到2023年刪減第二階段原型艦籌建經費等，阻擋預算作為罄竹難書。國民黨屢刪潛艦預算，造成國防建設進度延宕，如今又傳出他們提案刪除所有後續經費。

林楚茵表示，台灣體育在東京巨蛋團結全國，高喊Team Taiwan的場景令人振奮，國防同樣沒有顏色，應該團結一致。

林楚茵說明，徐巧芯提案刪減潛艦預算至僅剩2億多元，馬文君、黃仁更提案全數刪除潛艦預算。潛艦國造後續艦預算編列長達14年，總計2840億元，明年僅編列近20億元，這筆預算如同買房的訂金，是簽約潛艦國造主合約。若預算遭刪除，無疑是向全世界宣告台灣放棄潛艦國造，這樣的行為只會讓中共得逞。

林楚茵質疑，國民黨大力刪減國防預算，是否要成為中共「在地協力者」，呼籲國民黨回頭是岸，一起挺台灣。

沈伯洋提到，國民黨正上演「門戶洞開三部曲」，重創台灣防衛。他以棒球為喻，冠軍靠偉大的球員、強大的後勤與全民支持，若國民黨砍球員獎金、情蒐團隊經費，不准轉播比賽，哪來的勝利。同樣地，國防體系、民防體系及全民意志缺一不可。

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沈伯洋強調，如同棒球比賽，國家防衛體系需具備三大要素：第一是前線作戰的國防體系，第二是民防體系，包括醫療、心理諮商與情報支援，第三則是全民的防衛意志。國民黨正上演「門戶洞開，毀滅防衛三部曲」，砍潛艦預算削弱戰力、修民防法削減後勤支援、修全動法削弱全民防衛意志。

沈伯洋指出，國民黨不僅弱化國防，還試圖癱瘓憲法法庭、修改選罷法與排黑條款，這些行徑無異於掏空國家，呼籲全民警惕國民黨正在削弱台灣安全。（編輯：張若瑤）1131127

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