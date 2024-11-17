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綠委沈伯洋捐助百萬助花蓮弱勢 對參選公職未置可否

2024/11/17 18:41（11/17 18:51 更新）
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民進黨籍立委沈伯洋（前左2）17日前往花蓮縣，與來自高雄市的愛心人士代表捐款新台幣100萬元給2家社福機構。圖為沈伯洋與受贈單位「失親兒福利基金會花蓮服務處」人員開心合影留念。中央社記者李先鳳攝 113年11月17日
民進黨籍立委沈伯洋（前左2）17日前往花蓮縣，與來自高雄市的愛心人士代表捐款新台幣100萬元給2家社福機構。圖為沈伯洋與受贈單位「失親兒福利基金會花蓮服務處」人員開心合影留念。中央社記者李先鳳攝 113年11月17日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）民進黨籍立委沈伯洋今天到花蓮，協同來自高雄的善心人士捐款100萬元給2社福機構，被問及是否為參選花蓮公職的起手式未置可否，強調花蓮是責任區；國民黨部則不表示意見。

有鑑於花蓮社福資源匱乏，且遭逢地震、風災，影響在地景氣與捐款意願，民進黨籍立委林月琴、沈伯洋共同號召並媒合善心人士（鄭紹廷、劉安晧、鄭錫潛）善款，共新台幣100萬元捐贈「原住民少年兒童之家」、「失親兒福利基金會花蓮服務處」各50萬元，希望拋磚引玉，讓更多社會善心關懷花蓮、共同挺花蓮。

沈伯洋接受媒體聯訪表示，感謝3位捐款人捐助給花蓮原住民少年兒童之家、失親兒福利基金會，希望有更多人支持，因為東部有些機構量能不足，能有系統性地更多資源挹注。

他說，看到失親兒福利基金會服務對象的人數很多，需要的金錢與人力非常可觀，很感謝基金會的努力以及大家願意伸援。

原住民少年兒童之家主任杜珍惜說，感謝立委看到地方的需求，花蓮歷經地震、颱風後捐款量掉了5成，此次的捐款將用在學童的才藝專長方面。原住民少年兒童之家是24小時照顧，滿床可收16床，目前收13床，從外縣市送來的有1人，主要是縣府委託安置，目前都是收特殊兒少，照顧人力幾乎是1比1，人力需求大。

失親兒福利基金會東區主任温敏慧指出，孩子們在大學畢業以前都是服務的對象，在花蓮服務500多人，原民占6成，父親過世的有8成，因此經濟狀況都不好，基金會給予訓練學習獨立生活，輔導就業與創業等。

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對於花蓮部分人士盼沈伯洋到花蓮參選公職，沈伯洋說，自己的專業領域在國防、國家安全，花蓮是不分區立委的責任區，最重要的是防止中國對花蓮的統戰滲透，大家也許不熟悉，最好防止方式就是越好的社會福利、完善的社會制度。

對此，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，目前還看不出來民進黨派誰參選縣長，對於地方解讀不表示意見，非常樂見善心人士捐錢給社福團體，一起讓花蓮更好。（編輯：李淑華）1131117

民進黨籍立委林月琴、沈伯洋號召並媒合善心人士捐助善款，17日由沈伯洋（前右2）等人將新台幣100萬元捐給花蓮2家社福機構，希望拋磚引玉，讓更多社會善心關懷花蓮、挺花蓮。圖為沈伯洋與捐款人劉安晧（前右）一同參觀原民孩童畫作。中央社記者李先鳳攝 113年11月17日
民進黨籍立委林月琴、沈伯洋號召並媒合善心人士捐助善款，17日由沈伯洋（前右2）等人將新台幣100萬元捐給花蓮2家社福機構，希望拋磚引玉，讓更多社會善心關懷花蓮、挺花蓮。圖為沈伯洋與捐款人劉安晧（前右）一同參觀原民孩童畫作。中央社記者李先鳳攝 113年11月17日
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