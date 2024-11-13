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立委與民間團體籲修大學法 勿讓校園成侏羅紀

2024/11/13 10:59
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（中央社記者林敬殷台北13日電）民進黨立委范雲、沈伯洋與多個民間團體今天舉行記者會，呼籲教育部盡速提出大學法修法版本。他們表示，大學法已經20年未修，教育現場變成侏羅紀，大學自治不是一切事情的遮羞布，大學法應全面檢討，讓高教環境更加民主及永續治理。

立法院教育及文化委員會今天召開「大學亂象、產學合作與高教治理總檢討」公聽會，范雲、沈伯洋及民間團體於會前舉行「恐龍大學法不修，高教現場變侏羅紀」記者會。

范雲表示，大學法已經20年沒有好好修正，層出不窮的高教亂象，包括教師被欠薪、外籍生淪為學工、學生被強制要求離開宿舍、學生會長在校內重要會議被限制言論等問題，應該發揮作用的大學法卻像恐龍一樣食古不化，無法在高教校園發揮作用，讓大學校園變成侏羅紀，學校受到恐龍大學法保障，教育部以大學自治完全無法對大學發揮監督作用。

沈伯洋指出，大學自治不是一切事情的遮羞布，目前大學面臨內部及外部的民主問題威脅，還有包含中國，有許多人拿到中國「千人計劃」，教育部卻僅能以不到行政命令層級的規定來盤點，另外還包括大專院校的研究技術被偷竊、校園統戰等問題，都必須一併修法解決。

高教工會秘書長劉梅君表示，高教環境已經崩壞近20年了，高等教育已經不高等，對很多人而言變得非常低劣，大學法及相關法規需要大幅度修正，否則，高教崩壞會讓台灣走向無底洞。

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台灣學生聯合會常務理事曾宣凱提到，今年4月有一間大學的學生校務代表在校務會議詢問宿舍相關問題，並提醒校長應維持議事中立，遭校長喝斥，還被其他代表關掉麥克風，副校長更公然介入學生自治，凸顯大學法到了全面檢討及修法的時刻，保障學生參與校務運作，高教環境更加民主及永續治理。

對於立委及民間團體的呼籲，教育部次長葉丙成在公聽會表示，教育部曾於民國111年9月至11月間辦理至少9場座談會，討論包括大學合併需經校務會議同意、校長遴選委員會納入教師及學生代表、學生參與校務會議比例、學生自治組織定位與保障等，目前仍持續針對相關議題收集意見，以做為未來修法依據。（編輯：張若瑤）1131113

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