少子化少學生化 葉丙成：技高和科大應成命運共同體

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（中央社記者林敬殷台北6日電）少子女化成為國安問題，進一步造成少學生化，對私校衝擊尤其嚴重。教育部政次葉丙成表示，高中生人數已超過高職生，教育部推動「新五專3+2模式專班」政策，讓技高和科大成為命運共同體，一起說服國中家長，也讓技高學生在5年內可不受升學干擾。

立法院教育及文化委員會今天舉行「少子女化加劇私校退場，如何挽救？」公聽會。

葉丙成表示，近年教育面臨技高生減少以及技職傾向學術化，國中生逐漸向高中傾斜，導致普高生較技高生多，教育部要提醒科大，當技高招生不佳，科大也很難收到學生，因此，希望透過新五專模式，讓技高、科大形成命運共同體，也才能說服學生家長鼓勵孩子就讀技高。

葉丙成指出，新五專模式的精神是讓科大、技高兩者共構課程，一起來行銷，並專注讓技術學得更精。3+2計5年間學生不會被統測等升學考試干擾，屆時持有副學士學位可到職場就業，想升級為學士學位也可以再加值讀2年，半工半讀、就業、就學都是彈性選擇。

此外，對於立委提案要求修正私校法第62條，葉丙成表示，教育部重視捐款更透明，且捐款確實用於教學，未來會與財政部擬定辦法，加強查核與監管。至於大專院校公私併問題，面臨公私立學校的法律地位、人事、財務差異等諸多挑戰，教育部建議先合作整合資源，再看去年的台科大與華夏科大整併效益，作為未來參考。

公聽會主席，國民黨籍教育及文化委員會召委萬美玲表示，少子化的來臨是嚴重的國安問題，從人口出生率數據可以看到，少子化造成少學生化，導致最近不少人討論私校退場潮，影響學生受教權及教師工作權，當中錯綜複雜，尤其技職學校衝擊非常大。

民進黨立委范雲表示，公私校學費差距已非選校理由，競爭力不足的公立大學也面臨很大壓力，大學品質成為關鍵，應先解決部分私校的亂象，才能讓捐款全額抵稅，此外，私校法的退場對師生的保障不如私校退場條例，亦應一併檢討。

民進黨立委陳培瑜則說，家長在意的是辦學品質，私校退場要確保學生權益也要考慮城鄉差距。

國民黨立委柯志恩指出，教育部前部長潘文忠曾向學界允諾，企業透過私校興學基金捐款私校可100%認抵扣除額，雖然過去曾發生企業逃稅等弊端因此限制多，但還是希望各界不要用防賊的角度看待私校，於確實推動公私立大專校院合併前，先給私校生存空間。

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台灣高等教育產業工會副理事長翟敬宜則說，私校教職員工當然歡迎立意良善的企業捐資協助私校發展，但也應消除教職員的憂慮，畢竟現在行政獨裁的私校大有人在，很難免除有私心者介入，若要比照捐助公校免稅，監督也要跟上，董事會應納入公益和教職員工董事，且限制連選得連任的董事會狀況，且有附帶條件的捐資，不應享有全額免稅。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，一旦私校法第62條修法通過，企業捐款是否可能流向私校，排擠到對慈善機構的捐款，若企業另有所圖，便可能成為交叉持股私校董事們的避稅天堂。（編輯：林興盟）1131106