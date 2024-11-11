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拚國會外交 江啟臣出訪美法與兩國議員交流

2024/11/11 11:27
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（中央社記者范正祥台北11日電）立法院副院長江啟臣昨天晚間啟程前往美國，預計美國時間11日上午抵達佛羅里達州，出席北美洲台灣商會聯合總會活動，期間將會晤美國聯邦眾議員及當地政要。預計停留美國2天後將轉往法國，與法國議員進行對話交流。

江啟臣今天發布新聞稿表示，今年北美洲台灣商會聯合總會第37屆第2次理監事聯席會議在美國佛羅里達州羅德岱堡市舉辦，主辦單位許久之前便熱情邀請，適逢美國大選結束，他將利用此行會晤美國聯邦眾議員，並與美國各界交換意見，了解美國當地對選舉結果的看法及對台灣可能的影響。

江啟臣指出，預計於美國短暫停留2天後，將轉往法國與立法院法國訪問團成員會合。

江啟臣提到，受法國參議院邀請，立法院組成跨黨派的訪問團到法國進行交流，由他擔任團長，團員有民進黨立委林楚茵、邱議瑩，國民黨立委柯志恩、張嘉郡，民眾黨立委林憶君。

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江啟臣強調，此代表團是法國參議院與立法院國會外交交流制度化的展現，過去兩年雙方已累積互來互訪的經驗，透過定期性、不間斷的互訪機制，建立互信與合作的對話平台。

江啟臣表示，此次雙方將針對國際組織參與、假訊息的因應等議題交換意見，共同尋求未來雙邊更多的合作機會，相信透過國會外交的力量，可以結交更多國際友人，讓他們了解台灣民眾的熱情與真誠，未來在國際上繼續為台灣發聲。（編輯：張若瑤）1131111

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