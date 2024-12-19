黃國昌：民眾黨僅支持罷免連署加嚴 批綠散播假訊息

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（中央社記者郭建伸台北19日電）國民黨團預計明天闖關選罷法修正草案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團僅支持罷免連署加嚴，反對提高罷免門檻，若明天院會表決處理攸關連署加嚴的選罷法修正草案，黨團將投下贊成票且團進團出。

另一方面，黃國昌抨擊，民進黨團為政治動員，不斷散播假訊息稱明天立法院會要處理涉及提高罷免門檻的選罷法，但這一案協商冷凍期有一個月，明天根本無法處理，並呼籲民進黨團別再混淆視聽。

朝野黨團近日為了選罷法修正草案衝突不斷，先是國民黨立委16日搶占立法院內政委員會，隨後火速初審通過選罷法修正草案；18日內政委員會確認議事錄時，民進黨立委為反對也占據主席台，藍綠口角叫囂不斷。立法院會20日預計排審攸關罷免連署加嚴的選罷法修正草案，外界關注是否再爆推擠衝突。

民眾黨團今天舉行「勞動部大內宣不手軟，墊付基金都敢花」記者會，並於會後接受媒體訪問。

媒體詢問，明天立法院會預計處理選罷法、憲法訴訟法及財政收支劃分法修正草案，藍綠都祭出甲級動員備戰，恐爆發衝突，民眾黨團態度為何。

黃國昌表示，民眾黨立委林國成在17日程序委員會時曾提出本週應優先討論吹哨者保護法、財劃法，但兩大黨團都沒支持。

黃國昌表示，有關選罷法部分，民眾黨團曾多次重申不支持提高罷免門檻，但支持加嚴連署程序，且民眾黨團曾公布民調，顯示超過6成民眾贊成罷免連署程序加嚴，反對民眾不到3成。

黃國昌表示，明天排入院會議程的選罷法僅涉及罷免連署加嚴，但很遺憾民進黨團昨天仍持續杯葛內政委員會，且民進黨團書記長蔡易餘甚至說，提高罷免門檻的選罷法送出委員會經過協商，這週五就要處理。

黃國昌說，協商冷凍期明明一個月，明天根本無法處理，民進黨團已經瘋狂到為進行政治動員，不惜散播假訊息、混淆社會認知，這絕對不是負責任的執政黨該做的事。

黃國昌表示，明天院會處理議案時，民眾黨團將支持罷免連署加嚴，若法案需要表決處理，黨團將投下贊成票並團進團出，請民進黨團不要再混淆視聽。（編輯：蘇志宗）1131219